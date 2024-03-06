МУС обвинил в военных преступлениях двух российских офицеров

Трибунал в Гааге обвинил командующего дальней авиацией РФ и командующего Черноморским флотом в военных преступлениях в связи с бомбардировками украинских городов. "Есть основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность" за нанесение ущерба мирному населению, – заявили судьи.

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Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Российских военных функционеров подозревают в совершении преступлений в Украине как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023, говорится в пресс-релизе МУС.

В этот период подчинённые Кобылашу и Соколову силы наносили массированные удары по украинским городам, разрушая гражданскую инфраструктуру. В апреле прошлого года в компании "Укрэнерго" сообщили, что в тот период россияне выпустили по электростанциям, подстанциям и другим энергетическим объектам более 1200 ракет и дронов.

Как утверждают в Гааге, "есть основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за следующие военные преступления:

намеренное нанесение ударов по гражданским объектам;

причинение чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению и ущерба гражданским объектам.

По мнению судей МУС, оба российских офицера также подпадают под действие статьи 7 Римского статута о преступлениях против человечности.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение МУС об ордерах на арест.

"Любой российский командир, отдающий приказы о нанесении ударов по украинскому гражданскому населению и объектам инфраструктуры, должен знать, что правосудие свершится", – заявил глава украинского государства.

Отмечается, что изначально ордеры были секретными, но суд счёл, что их обнародование может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

В прошлом году первый постоянный международный орган уголовной юстиции выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в организации похищений украинских детей с оккупированных территорий.

Макрон организует встречу союзников Украины

В ходе пресс-конференции в Праге Эммануэль Макрон предостерёг "от пораженческих настроений" и повторно высказал свою позицию о том, что обсуждения возможной отправки войск НАТО в Украину в будущем не должны быть табу.

"Мы должны искать новые способы помочь Украине", – отметил, со своей стороны, президент Чехии Петр Павел.

В Вашингтоне подтвердили, что американских солдат в Украине не будет.

"[Владимир] Зеленский просит не об этом. Он просит об инструментах и возможностях. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну", – заявил Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.

Франция пригласила ключевых союзников Украины и главу НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, сообщает Reuters.

Издание Le Monde пишет, что цель встречи – добиться прогресса в поставках большего количества оружия и снарядов Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – чешская инициатива по закупке боеприпасов за пределами Евросоюза и их последующей доставке в Украину.

Похороны в Одессе и новые атаки

В Одессе во вторник похоронили семью из пяти человек, погибших в результате удара российского беспилотника по жилой многоэтажке в минувшие выходные. Атака унесла жизни 12 человек, включая пятерых детей.

В ночь на среду украинские города подверглись очередной массированной атаке "шахедов". В Одессе прозвучала серия взрывов, в Хмельницкой области пропал свет. Сообщается о работе ПВО в столичном регионе.

Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 38 российских беспилотников из 42.