ЕС рискует стать "соучастником" гибели мигрантов из-за недостатков работы Frontex - доклад

Служба Frontex должна отказаться от участия в делах стран, которые не спасают мигрантов в море или нарушают основные права. В противном случае ЕС рискует стать "соучастником" гибели людей, предупреждает Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли в своем новом докладе.

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Выводы, обнародованные в среду утром, позволяют пристальнее взглянуть на зачастую непростые отношения между пограничным ведомством ЕС и 27 государствами-членами.

Расследование омбудсмена было начато после кораблекрушения "Адрианы" в июне 2023 года, когда переполненное судно затонуло у берегов греческой Мессении, в результате чего погибли, предположительно, более 600 человек.

Наблюдательный орган не пришел к выводу, что Frontex "нарушило какие-либо из соответствующих правил и процедур", но отмечает, что способность этого агентства работать на море сильно ограничено его структурой, что ставит его в зависимость от согласия и доброй воли национальных властей. В результате Frontex имеет ограниченные возможности действовать независимо, даже в крайних случаях, когда жизни людей угрожает непосредственная опасность.

"Существует очевидное противоречие между обязательствами Frontex по защите основных прав и его обязанностью оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении пограничного контроля, - говорит Эмили О'Рейли. - Сотрудничая с национальными властями, когда есть опасения относительно того, действительно ли они выполняют свои обязательства по поиску и спасению, ЕС рискует стать соучастником действий, нарушающих основные права и уносящих жизни людей".

Что касается кораблекрушения "Адрианы", в докладе говорится, что Frontex было "полностью осведомлено" о проблемах, которые на протяжении многих лет создавали греческие власти. И все же, несмотря на эту осведомленность, правила "не позволили Frontex принять более активное участие в инциденте с "Адрианой".

Омбудсмен выразила сожаление по поводу отсутствия у агентства внутренних инструкций по подаче сигнала Mayday - международной процедуры оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни. Frontex не передал сигнал Mayday, когда впервые обнаружил судно "Адриана" с помощью воздушного наблюдения.

Однако вина не полностью возлагается на агентство: греческие власти не ответили на сообщение Frontex "в четырех отдельных случаях" во время трагедии и отклонили предложение агентства направить в район дополнительный самолет, говорится в докладе. (Афины начали несколько расследований, чтобы пролить свет на эти обстоятельства).

Основываясь на этом и подобных случаях, омбудсмен рекомендует Frontex "прекратить, отозвать или приостановить свою деятельность" в странах-членах, которые упорно игнорируют свои обязательства по поиску и спасению мигрантов или нарушают основные права.

Сотрудничество Frontex с Грецией, в котором задействовано около 500 постоянных офисов и сотрудников на материке и островах Эгейского моря, стало предметом жарких дискуссий после кораблекрушения "Адрианы". После трагедии уполномоченный по фундаментальным правам агентства призвал приостановить деятельность, но исполнительный директор Ханс Лейтенс позже заявиk, что решение должно быть "взвешенным".

В своем докладе Эмили О'Рейли предупреждает, что если Frontex продолжит работу с приграничными странами без "существенных изменений", то обязательства ЕС по защите человеческих жизней окажутся под вопросом. Поэтому О'Рейли призывает блок изменить юридический мандат агентства и обеспечить более высокую степень независимости.

"Если Frontex обязан помогать спасать жизни на море, но для этого не хватает инструментов, то это явно вопрос к законодателчм ЕС", - говорит она.

Кроме того, омбудсмен призвала создать независимую комиссию по расследованию, которая могла бы разобраться в большом количестве смертей в Средиземном море и выяснить, какую ответственность несут национальные власти, Frontex и институты ЕС.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), число смертей и исчезновений мигрантов в Средиземном море неуклонно растет на протяжении последних лет: 2 048 - в 2021 году, 2 411 - в 2022-м и 3 041 - к концу 2023 года.

По оценкам Frontex, в 2023 году, в ходе 24 операций, проведенных в море, было спасено 43 000 человек и возвращено в страну происхождения 39 000 мигрантов. Это "самый высокий уровень нелегальной миграции с 2016 года".