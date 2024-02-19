Урсула фон дер Ляйен: ЕС должен больше тратить на оборону

By Euronews

Глава Еврокомиссии заявила, что за время ее пребывания на посту ЕС стал сильнее и безопаснее, но должен еще больше тратить на свою оборону

РЕКЛАМА

Председатель Европейской комиссии утверждает, что за время ее пребывания на этом посту Евросоюз стал сильнее и безопаснее. В понедельник Урсула фон дер Ляйен подтвердила свое намерение баллотироваться снова. В интервью корреспонденту Euronews она заявила, что Европа должна больше полагаться на собственные ресурсы для обороны.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Европа стала сильнее, потому что мы все понимаем, как важно иметь крупные расходы на безопасность, быть в состоянии обеспечить безопасность и защитить себя. Посмотрите на инвестиции в безопасность и оборону, в прошлом году они составили около 280 миллиардов. В этом году, по прогнозам, они составят уже 350 миллиардов евро, так что рост налицо. Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше и мы должны тратить больше европейских средств, чтобы укрепить нашу оборонную промышленную базу".

Euronews: "Что потребуется Европе для обеспечения безопасности?"

Урсула фон дер Ляйен: "Для Европы огромное значение имеет альянс НАТО. Но я думаю, что также важно, чтобы мы сами выполняли свою работу, чтобы мы выполняли наши задачи. И поэтому мы должны инвестировать в наш оборонный потенциал в Евросоюзе. Но безопасность - это гораздо более широкое понятие. Мы также прилагаем все усилия для обеспечения экономической безопасности. Мы прилагаем все усилия для обеспечения энергетической безопасности, а значит, и энергетической независимости.

Мы диверсифицировали наши источники энергии и вкладываем огромные средства в свою возобновляемую энергетику, потому что это дает нам энергетическую независимость. Поэтому я рассматриваю понятие безопасности в гораздо более широком смысле. Самое главное - быть уверенными, что демократия в безопасности".