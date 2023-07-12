Литва усилила пограничный контроль на время саммита НАТО

Euronews

После вторжения РФ в Украину мост королевы Луизы через Неман, соединяющий Советск в Калининградской области с литовским Панямуне, закрыт для автомобилей. В связи с напряжённой геополитической ситуацией Вильнюс усилил пограничный контроль.

По реке Неман проходит литовско-российская граница. В связи с напряжённой геополитической ситуацией официальный Вильнюс усилил пограничный контроль.

Большинство жителей Панямуне и соседних литовских городов в Россию не ездят. Но у некоторых по ту сторону моста живут родственники, как у Наташи.

Легче, если твои родственники живут в Европе, это понятно. Но не всегда так получается. Наши старенькие бабушки, которых хочется увидеть, не виноваты в том, что случилось. Так что мы идем [на границу - прим.ред.], хотя прекрасно понимаем, что в связи с последними изменениями нас могут просто не пустить Наташа жительница Панямуне

Пока в Вильнюсе проходит саммит НАТО, а также в связи с предположениями о возможных провокациях, государственные границы Литвы охраняются ещё более тщательно.

Мы усилили наблюдение до максимального уровня и по факту ввели целый ряд мер на границе, начиная от размещения дополнительного контингента до установки новой технической системы и сотрудничества с нашими партнерами как на национальном, так и на международном уровне Рустам Любаев начальник пограничной службы

На границе с Беларусью, где пролегает маршрут мигрантов, также наблюдается повышенная бдительность. В прошлом году официальным Минском было принято всего 34 прошения о предоставлении убежища.

По мнению Эмилии Свобойте - члена литовской неправительственной организации Sienos grupe, "это, в основном, показывает, что на границе не проводится индивидуальная оценка".

Ахмед из Ирака пытался получить убежище в Литве несколько раз прежде, чем его услышали. Его доводы были признаны, и он получил убежище в Литве.

Жить в моей стране очень опасно. Я три раза пытался приехать в Литву, но меня каждый раз ловила полиция и заставляла вернуться в Минск Ахмед беженец из Ирака

Однако активисты утверждают, что эти незначительные цифры не отражают реальности.

Правительство всегда заявляет, что остановило миграцию. Но на самом деле оно лишь объявляет о количестве людей, которым отказали, а историй успеха мы не знаем. При этом мы констатируем, что люди продолжают ехать Эмилия Свобайте Sienos grupe - НПО, помогающая мигрантам на границе

"Угроза провокаций, как во время саммита НАТО, так и после, сохраняется. Поэтому пограничники на восточном фланге Европы остаются в состоянии боеготовности", - передаёт из Панямуне корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.