Литва усилила пограничный контроль на время саммита НАТО

После вторжения РФ в Украину мост королевы Луизы через Неман, соединяющий Советск в Калининградской области с литовским Панямуне, закрыт для автомобилей. В связи с напряжённой геополитической ситуацией Вильнюс усилил пограничный контроль.
По реке Неман проходит литовско-российская граница. В связи с напряжённой геополитической ситуацией официальный Вильнюс усилил пограничный контроль.
Большинство жителей Панямуне и соседних литовских городов в Россию не ездят. Но у некоторых по ту сторону моста живут родственники, как у Наташи.
Пока в Вильнюсе проходит саммит НАТО, а также в связи с предположениями о возможных провокациях, государственные границы Литвы охраняются ещё более тщательно.
На границе с Беларусью, где пролегает маршрут мигрантов, также наблюдается повышенная бдительность. В прошлом году официальным Минском было принято всего 34 прошения о предоставлении убежища.
По мнению Эмилии Свобойте - члена литовской неправительственной организации Sienos grupe, "это, в основном, показывает, что на границе не проводится индивидуальная оценка".
Ахмед из Ирака пытался получить убежище в Литве несколько раз прежде, чем его услышали. Его доводы были признаны, и он получил убежище в Литве.
Однако активисты утверждают, что эти незначительные цифры не отражают реальности.
"Угроза провокаций, как во время саммита НАТО, так и после, сохраняется. Поэтому пограничники на восточном фланге Европы остаются в состоянии боеготовности", - передаёт из Панямуне корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.