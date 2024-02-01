Зеленский поблагодарил ЕС за помощь

By Euronews

Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за новый пакет финансовой помощи в 50 млрд евро. Акции протеста в Брюсселе в требованием запретить импорт СПГ и алюминия из России

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг на саммите Евросовета по видеосвязи, чтобы поблагодарить за выделенную его стране новую помощь в размере 50 млрд евро. Он также призвал создать отдельный инструмент для Украины в Европейском фонде мира, из которого оплачивается военная поддержка Киева.

"Также очень важно, что это решение было принято единогласно всеми вами, - сказал Зеленский, - всеми 27 государствами-членами. Это ещё один явный признак вашего сильного единства и поддержки Украины. /.../_Между тем, к сожалению, реализация европейского плана по поставке в Украину миллиона артиллерийских снарядов задерживается. И это тоже сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть".

Дополнительный саммит европейских лидеров был необходим, поскольку в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на финансовую поддержку.

Люди на улицах Киева говорят, что помощь необходима:

"Я думаю, это очень важно, потому что без денег мы не сможем продолжать".

Около 50 украинцев собрались в четверг у штаб-квартиры Евросовета в Брюсселе, где лидеры ЕС встретились, чтобы одобрить финансовый пакет.

"Я бы предпочла дать понять не Виктору Орбану, а другим европейским лидерам, что они должны пересмотреть договор, они должны лишить такие страны права вето", - говорит Лиза Безвершенко из правозащитной группы Promote Ukraine.

Накануне голосования В Брюсселе прошла также акция протеста с требованием запретить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия из России.