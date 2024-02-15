Генсек НАТО призывает Вашингтон одобрить помощь Киеву

В последнее время претендент на новый президентский срок Дональд Трамп не выступает за американскую помощь Украине и плохо отзывается о НАТО. Генсек Йенс Столтенберг сказал, что победа Путина создала бы прецедент для китайского вторжения на Тайвань

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Американские проволочки в предоставлении помощи Украине уже пагубно сказывается на поле боя с Россией. Такое предупреждение сделал генеральный секретарь НАТО после двухдневной встречи министров обороны альянса в Брюсселе. Йенс Столтенберг выразил надежду, что Конгресс США вскоре разблокирует законопроект, который предусматривает выделение 60 миллиардов долларов на военную и финансовую поддержку Киева. Но республиканцы в Палате представителей остаются под влиянием претендента на новый президентский срок Дональда Трампа, который в последнее время не выступает за помощь Украине и плохо отзывается о НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

Тот факт, что США до сих пор не смогли принять решение, уже имеет тяжёлые последствия. Это влияет на поток поддержки. В какой-то степени это можно компенсировать усилением поддержки со стороны других союзников, например европейских и канадских, которые выступают вперёд и делают больше.

Столтенберг заявил, что помощь, оказанная Украине, является «примером трансатлантического распределения бремени», а не результатом односторонних действий Соединённых Штатов. Генеральный секретарь также предупредил, что победа России в Украине могла бы создать прецедент для китайского вторжения на Тайвань:

Если президент Путин победит в Украине, это станет для нас большим вызовом. Это скажет авторитарным лидерам, не только Путину, но и президенту Си, что, применяя военную силу, они получают желаемое. То, что происходит сегодня в Украине, может произойти на Тайване завтра.

В рамках дальнейшей поддержки Украины министры обороны стран НАТО согласились создать в Польше новый совместный центр. Там военнослужащие вооруженных сил Украины смогут делиться «уроками, извлеченными» из войны с Россией, а также проходить подготовку вместе со своими коллегами из Североатлантического альянса.