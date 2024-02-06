Партия Орбана сорвала голосование о членстве Швеции в НАТО

Голосование о ратификации заявки Швеции на присоединение к североатлантическому альянсу не состоялось из-за отсутствия кворума.

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Правящая партия Венгрии бойкотировала голосование в парламенте страны по вступлению Швеции в НАТО. Заседание, проводимое по инициативе оппозиции, сорвалось из-за неявки депутатов от "Фидес" и Христианско-демократической народной партии.

Премьер-министр и его однопартийцы обвиняют шведских политиков в том, что те позволяют себе "вопиющую ложь", говоря о состоянии демократии в Венгрии.

Хотя ещё недавно Виктор Орбан обещал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что будет содействовать быстрой ратификации заявки Стокгольма.

Повторное заседание парламента по этому вопросу намечено на 26 февраля, но гарантии того, что оно состоится, нет.

Дэвид Прессман, посол США в Венгрии:

"Премьер-министр (Виктор Орбан) обещал созвать парламент, чтобы призвать парламент действовать при первой же возможности. И сегодня была возможность сделать это".

После того, как две недели назад Турция ратифицировала заявку Швеции на присоединение к североатлантическому альянсу, Венгрия осталась единственной из всех стран-членов, которая до сих пор этого не сделала.

Агнес Вадаи, депутат парламента от партии "Демократическая коалиция":

"То, что он делает, несмотря на всё оказываемое давление, нерационально. Он сам должен понимать, что это послужит интересам венгерского общества и его безопасности. Но это Орбан, он иррационален. И здесь проявляется его тщеславие”.

Депутаты от "Фидес" настаивают на том, чтобы премьер-министр Швеции сначала провёл переговоры по этому вопросу с Орбаном в Будапеште. Ульф Кристерссон заявил, что приедет туда только после того, как Венгрия одобрит присоединение его страны к НАТО.