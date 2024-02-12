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Агентство ООН по делам палестинцев просит ЕС продолжать его финансирование

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини
Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини Авторское право Claudio Centonze/EU/Claudio Centonze
By Mared Gwyn JonesIsabel Marques da Silva
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Филипп Лаззарини заявил, что не намерен уходить в отставку. Глава БАПОР выразил надежду, что ЕС продолжит финансировать его агентство, несмотря на обвинения в причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль

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В ходе своего визита в Брюссель в понедельник глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам выразил надежду, что Европейская комиссия продолжит финансировать деятельность БАПОР. Филипп Лаззарини ответил на обвинение со стороны Израиля в том, что его агентство закрывало глаза на проникновение в БАПОР боевиков ХАМАС. Ответом было то, что агентство выясняет, принимали ли некоторые его сотрудники участие в нападениях на Израиль 7 октября. Еще одно обвинение относится к тому, что у ХАМАС имеются туннели под штаб-квартирой агентства в секторе Газа.

Более десятка стран, в том числе несколько членов ЕС, приостановили выплаты агентству на сумму около 440 млн долларов США.

Руководитель Агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаззарини:

Денежный вклад Еврокомиссии критически важен. Мы ожидали, что в начале марта он составит 82 млн долларов. Если бы у нас не было паузы или заморозки финансирования, деньги текли бы хорошо до конца июля. А так в денежном потоке будут перебои. Он даже будет отрицательным. Ожидается, что в марте БАПОР потеряет от 30 до 40 млн. Наши потери будут ещё более значительными с апреля.

Предварительные выводы независимого расследования деятельности БАПОР могут быть опубликованы через 1 месяц, а подготовка окончательных оценок займёт больше времени. Но до этого 27 стран ЕС могут внести изменения в размер своих прямых переводов агентству. 

Однако верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал БАПОР "незаменимой организацией", которую поддерждивает большинство мировой общественности и политических кругов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель:

Мне нужно учитывать чувства большинства. А по-моему, большинство ясно понимает, что нет никакой альтернативы поддержке палестинского народа. Мы оказываем эту поддержку уже 70 или более лет, с ХАМАС и без ХАМАС. Поэтому я не могу себе представить волшебной палочки, с которой завтра кто-то придёт и отправит в школы полмиллиона молодых людей.

Лаззарини сказал, что удары израильской армии по району Рафах, недалеко от границы сектора Газа с Египтом, препятствуют поступлению туда гуманитарной помощи. Глава БОПОР впервые заявил, что не подаст в отставку, если об этом попросит правительство Израиля.

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