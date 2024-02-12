Филипп Лаззарини заявил, что не намерен уходить в отставку. Глава БАПОР выразил надежду, что ЕС продолжит финансировать его агентство, несмотря на обвинения в причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль

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В ходе своего визита в Брюссель в понедельник глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам выразил надежду, что Европейская комиссия продолжит финансировать деятельность БАПОР. Филипп Лаззарини ответил на обвинение со стороны Израиля в том, что его агентство закрывало глаза на проникновение в БАПОР боевиков ХАМАС. Ответом было то, что агентство выясняет, принимали ли некоторые его сотрудники участие в нападениях на Израиль 7 октября. Еще одно обвинение относится к тому, что у ХАМАС имеются туннели под штаб-квартирой агентства в секторе Газа.

Более десятка стран, в том числе несколько членов ЕС, приостановили выплаты агентству на сумму около 440 млн долларов США.

Руководитель Агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаззарини:

Денежный вклад Еврокомиссии критически важен. Мы ожидали, что в начале марта он составит 82 млн долларов. Если бы у нас не было паузы или заморозки финансирования, деньги текли бы хорошо до конца июля. А так в денежном потоке будут перебои. Он даже будет отрицательным. Ожидается, что в марте БАПОР потеряет от 30 до 40 млн. Наши потери будут ещё более значительными с апреля.

Предварительные выводы независимого расследования деятельности БАПОР могут быть опубликованы через 1 месяц, а подготовка окончательных оценок займёт больше времени. Но до этого 27 стран ЕС могут внести изменения в размер своих прямых переводов агентству.

Однако верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал БАПОР "незаменимой организацией", которую поддерждивает большинство мировой общественности и политических кругов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель:

Мне нужно учитывать чувства большинства. А по-моему, большинство ясно понимает, что нет никакой альтернативы поддержке палестинского народа. Мы оказываем эту поддержку уже 70 или более лет, с ХАМАС и без ХАМАС. Поэтому я не могу себе представить волшебной палочки, с которой завтра кто-то придёт и отправит в школы полмиллиона молодых людей.

Лаззарини сказал, что удары израильской армии по району Рафах, недалеко от границы сектора Газа с Египтом, препятствуют поступлению туда гуманитарной помощи. Глава БОПОР впервые заявил, что не подаст в отставку, если об этом попросит правительство Израиля.