Финансирование БАПОР приостановили девять стран

Подчеркивается, что финансирование не прекращено, а приостановлено - до завершения расследования обвинения в том, что некоторые сотрудники организации помогали ХАМАС в подготовке нападения на Израиль 7 октября.

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Уже девять стран приостановили финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам - БАПОР. К главному донору, США, которые приняли эту меру в пятницу, присоединились Канада, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия.

Подчеркивается, что финансирование не прекращено, а приостановлено - до завершения расследования обвинения в том, что некоторые сотрудники организации помогали ХАМАС в подготовке нападения на Израиль 7 октября.

В США заявляют, что нет никаких оснований называть "террористической организацией" весь БАПОР, в штате которого в секторе Газа около 13 тысяч человек. Тем не менее, в зависимости от результатов расследования, способы предоставления денег Вашингтоном могут быть пересмотрены, в частности, с ужесточением контроля за расходованием средств.

В то же время генсек Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх призвал страны отменить свое решение, поскольку оно создает "большие политические и гуманитарные риски для оказания помощи".

Ранее руководство БАПОР заявило, что агентство уволило "несколько" сотрудников, которых подозревают в оказании помощи ХАМАС в подготовке нападения на Израиль 7 октября. Точное количество обвиняемых не указано, по данным Белого дома, их может быть 12 человек. Глава БАПОР Филипп Лаззарини в официальном коммюнике подчеркнул, что подозреваемые, если их преступления будут доказаны, должны быть привлечены к полной ответственности, вплоть до уголовного преследования. Он также заявил, что обвинения были переданы ему израильской стороной.

Произошедшее вызвало немедленную реакцию во всем мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "в ужасе от этой новости". "Крайнюю обеспокоенность обвинениями" выразили в ЕС.

Израиль, в свою очередь, выражает желание, чтобы после войны деятельность БАПОР в секторе Газа была полностью прекращена.

БАПОР был создан в 1949 году, его официальной миссией является предоставление всех видов помощи палестинцам и защита их прав.