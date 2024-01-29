Европейская комиссия заявила, что "пересматривает" своё отношение к Агентству ООН по делам палестинских беженцев. Она может ослабить поддержку БАПОР после сообщений о том, что несколько его сотрудников были причастны к нападениям на Израиль 7 октября

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В заявлении исполнительной власти Евросоюза говорится, что она примет решения относительно дальнейшего финансировании БАПОР в свете "очень серьёзных обвинений", выдвинутых в отношении сотрудников агентства ООН. Брюссель также призывает как можно скорее проверить всех остальных сотрудников БАПОР, чтобы снять с них подозрения.

"Мы просим эту организацию, во-первых, провести расследование, о котором она сама объявила. Во-вторых, мы просим БАПОР согласиться на аудит. Его будут проводить независимые эксперты, которые будут отобраны Еврокомиссией", - сказал её пресс-секретарь Эрик Мамер.

Это произошло после того, как несколько сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были обвинены в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибло более 1200 жителей еврейского государства. Начавшаяся затем война в Газе унесла жизни более 26 тыс палестинцев.

Согласно заявлению Государственного департамента США, обвинения касаются двенадцати лиц, работавших на БАПОР.

Один из сотрудников заподозрен в похищении женщины, другой - в участии в атаке на кибуц, в результате которой погибли 97 человек, сообщает американское издание New York Times.

Еврокомиссар по вопросам политики соседства Оливер Вархеи заявил на социальной платформе X, что вследствие обвинений в адрес БАПОР будет проведен аудит систем контроля и пересмотрены механизмы защиты финансирования со стороны ЕС.

Семь стран-членов ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Нидерланды, уже заявили, что приостановят выплаты БАПОР до проведения расследования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал эти страны отменить свои решения, чтобы жизненно необходимая помощь продолжала поступать гражданскому населению в осажденном секторе Газа.

Испания, Ирландия и Люксембург заявили, что продолжат оказывать поддержку агентству, чтобы не подвергать опасности его важнейшую работу.

ЕС является крупнейшим донором гуманитарной помощи и средств на нужды развития сектору Газа. С момента начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре этого года объём этой помощи увеличился в четыре раза и составил более 100 миллионов евро.

Большая часть этих средств направляется через БАПОР, которое с начала войны играет ведущую роль в оказании помощи жителям Газы.

На период с 2021 по 2023 год вклад ЕС в бюджет БАПОР составил 281 миллион евро.

Исполнительная власть ЕС заявила, что до конца февраля дополнительного финансирования БАПОР не предвидится, и что этот вопрос будет рассмотрен "в свете результатов расследования, объявленного ООН".

Еврокомиссия также подтвердила, что её гуманитарная помощь будет продолжаться "без изменений" через партнёрские организации.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Еврокомиссия временно приостановила предоставление средств палестинским территориям на нужды развития и провела проверку с целью убедиться, чтобы деньги ЕС не попали в руки террористических организаций.

Проверка не выявила перенаправления средств таким группировкам, что позволило возобновить оказание помощи в целях развития.

Однако теперь Брюссель призывает БАПОР разрешить "назначенным ЕС независимым внешним экспертам" провести аудит агентства, чтобы укрепить системы контроля, призванные предотвратить участие сотрудников в террористической деятельности.