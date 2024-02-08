Cube: "тайные планы" Франциска оказались фейком

Недавно всплыло видео десятилетней давности, в котором, как утверждается, папа римский раскрывает тайные планы по контролю над миром и не велит христианам смотреть "Хоббита" и "Игру престолов". Что это было? Ответ в программе #Cube
Джеймс Томас, Euronews:
"О папе римском Франциске нередко распространяют ложную информацию. Не забыли фейковый снимок Франциска в пуховике, сгенерированный искусственным интеллектом? Или недавние ложные заявления о том, что папа якобы представил крест для ЛГБТ?
Циркулируют и ложные утверждения о том, что у папы есть план установить контроль над миром.
Видео, опубликованное в начале января в соцсети Facebook называется "Настоящая правда о Ватикане и священниках-иезуитах". Им поделились почти 20 000 раз. Текст поста гласит, что это "Исповедь папы миру", и пользователям предлагается поделиться видео, чтобы каждый мог "открыть глаза".
На видеоролике папа немного говорит по-английски, а затем переключается на итальянский, сопровождаемый английскими субтитрами. Судя по субтитрам, он, якобы раскрывает свои тайные планы по объединению людей посредством единой мировой религии. Кроме того, якобы он делает странные заявления о церкви и христианстве, утверждая, что католические лидеры "в корне изменили Закон Божий".
Понтифик также "критикует" христиан за просмотр "Хоббита", "Игры престолов" и "Лего Фильм", потому что они могут служить только одному хозяину. Однако все это неправда, поскольку субтитры полностью выдуманы. Вот лишь несколько примеров.
На 2:47 понтифик говорит, что хочет, чтобы все поклонялись ему. Но это не так. На самом деле он говорит о "peccati". Это итальянское слово обозначает грехи. Франциск говорит: "Una luna strada di peccato comunitario", или "долгая дорога греха, по которой мы все шли".
Затем в 5:14 Франциск якобы говорит, что Библия называет католическую церковь "матерью блудниц". Опять же, это неправда. Вместо этого папа говорит: "Facciamo crescere la nostalgia perché questo ci spingerà a trovarci abbracciarci e lodare Gesu Cristo Come l’unico Signore della Storia". Он призывает христиан найти и обнять друг друга и поклоняться Иисусу как единственному Господу Истории.
Так откуда же взялось это видео с папой римским? Обратный поиск изображений показывает, что это видео от 2014 года, а в своем послании понтифик говорит о христианском единстве. В сообщениях того времени говорится, что видео было снято на iPhone для конференции пятидесятников в США.
Самое главное, здесь нет никаких упоминаний о тайных планах и запрещенных фильмах – только христианское единство и любовь".