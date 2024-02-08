Cube: "тайные планы" Франциска оказались фейком

By Euronews

Недавно всплыло видео десятилетней давности, в котором, как утверждается, папа римский раскрывает тайные планы по контролю над миром и не велит христианам смотреть "Хоббита" и "Игру престолов". Что это было? Ответ в программе #Cube

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Джеймс Томас, Euronews:

"О папе римском Франциске нередко распространяют ложную информацию. Не забыли фейковый снимок Франциска в пуховике, сгенерированный искусственным интеллектом? Или недавние ложные заявления о том, что папа якобы представил крест для ЛГБТ?

Циркулируют и ложные утверждения о том, что у папы есть план установить контроль над миром.

Видео, опубликованное в начале января в соцсети Facebook называется "Настоящая правда о Ватикане и священниках-иезуитах". Им поделились почти 20 000 раз. Текст поста гласит, что это "Исповедь папы миру", и пользователям предлагается поделиться видео, чтобы каждый мог "открыть глаза".

На видеоролике папа немного говорит по-английски, а затем переключается на итальянский, сопровождаемый английскими субтитрами. Судя по субтитрам, он, якобы раскрывает свои тайные планы по объединению людей посредством единой мировой религии. Кроме того, якобы он делает странные заявления о церкви и христианстве, утверждая, что католические лидеры "в корне изменили Закон Божий".

Понтифик также "критикует" христиан за просмотр "Хоббита", "Игры престолов" и "Лего Фильм", потому что они могут служить только одному хозяину. Однако все это неправда, поскольку субтитры полностью выдуманы. Вот лишь несколько примеров.

The Popes Confession To The World ⬇️⬇️⬇️ The Real Truth About The Vatican 🇻🇦 And The Jesuit Priests. Please Share The Popes Confession Far And Wide With Your Friends, Family Members, Relatives And All Over Your Social Media Platforms. Everyone Must See This To Open Their Eyes 👀 Posted by John Boutakis on Wednesday, January 10, 2024

На 2:47 понтифик говорит, что хочет, чтобы все поклонялись ему. Но это не так. На самом деле он говорит о "peccati". Это итальянское слово обозначает грехи. Франциск говорит: "Una luna strada di peccato comunitario", или "долгая дорога греха, по которой мы все шли".

Затем в 5:14 Франциск якобы говорит, что Библия называет католическую церковь "матерью блудниц". Опять же, это неправда. Вместо этого папа говорит: "Facciamo crescere la nostalgia perché questo ci spingerà a trovarci abbracciarci e lodare Gesu Cristo Come l’unico Signore della Storia". Он призывает христиан найти и обнять друг друга и поклоняться Иисусу как единственному Господу Истории.

Так откуда же взялось это видео с папой римским? Обратный поиск изображений показывает, что это видео от 2014 года, а в своем послании понтифик говорит о христианском единстве. В сообщениях того времени говорится, что видео было снято на iPhone для конференции пятидесятников в США.

Самое главное, здесь нет никаких упоминаний о тайных планах и запрещенных фильмах – только христианское единство и любовь".