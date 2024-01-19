Украина прощупывает почву для мирного процесса

Программа "О положении Союза": Европа торопиться увеличить помощь Украине. США могут оставить ЕС в одиночестве, но это не страшно. Брюссель боится разгневать Пекин сближением с Тайбэем. Российский беспроигрышный президент

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В то время, как война в Украине приближается к двухлетней отметке, на этой неделе стороны намечали свои позиции в отношении потенциальных мирных переговоров.В Давосе президент Владимир Зеленский уговорил правительство Швейцарии провести в какой-то момент в будущем мирную конференцию, не приглашая Россию.

На это министр иностранных дел Москвы Сергей Лавров ответил в том смысле, что не Украина будет решать, когда начинать серьёзные переговоры, и что «Запад» в них в любом случае не заинтересован.

Тем временем «Запад», похоже, собрался оказать Киеву дальнейшую военную поддержку. Некоторые страны Евросоюза обязались принять дополнительные меры. ЕС в целом готов одобрить свой пакет на 50 миллиардов евро в ближайшее время несмотря на то, что Венгрия блокировала его в течение нескольких месяцев.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

Всем 27 государствам Европейского союза очень важно взаимодействовать друг с другом, чтобы Украина могла получить за четыре года 50 миллиардов евро. Лично я предпочитаю достичь соглашения всех 27 стран-членов. Если это невозможно, мы готовы к соглашению 26.

Евросоюз осознал необходимость срочно договориться со своими членами, поскольку помощь Украине от её крупнейшего на сегодняшний день донора, Соединённых Штатов, увязла в политических распрях в Вашингтоне.

США могут оставить ЕС в одиночестве, но это не страшно

Кроме того, замаячила перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. Какой бы спекулятивной она ни была на данный момент, это может означать полный конец американской поддержки Украины.

Для многих в Европе это кошмар, от которого, по словам председательствующей в ЕС Бельгии, есть отличное средство: просто проснитесь!

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо:

Если в 2024 году Америка снова станет "превыше всего", Европа будет как никогда одинока. Но мы, как европейцы, должны не бояться этой перспективы, а принять её. Мы должны поставить Европу на более прочную основу, сделать её более сильной, более суверенной, более самодостаточной.

Да, Трамп на этой неделе одержал убедительную победу на кокусах в Айове, но до дня голосования в ноябре ещё далеко.

Президентские выборы в США - не единственные выборы, имеющие серьёзные последствия для Европы в этом году. Неделю назад народ Тайваня избрал нового президента, который отказывается уступить Пекину, считающему остров своей сбежавшей провинцией.

Европейская реакция на это демократическое волеизъявление была довольно сдержанной. Не слишком ли Брюссель боится негативной реакции Пекина?

Ко мне присоединяется Марайке Ольберг, старший научный сотрудник Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла и глава Стокгольмского китайского форума.

Брюссель боится разгневать Пекин сближением с Тайбэем

Гробе: Выборы на Тайване стали одним из геополитических событий года, привлекших наибольшее внимание. Тем не менее, в преддверии голосования Европейский Союз почти его игнорировал. Не является ли Тайвань слишком "горячей картофелиной?"

Ольберг: Конечно, у ЕС всё еще существует некоторое нежелание это комментировать. Вероятно, сохраняется нервозность по поводу того, что это в какой-то степени может рассердить Китай. Так что к выборам на Тайване относятся осторожно. Хотя в целом люди здесь уделяют этому острову сейчас гораздо больше внимания, чем всего несколько лет назад.

Гробе: Официальная позиция ЕС такова: да, двусторонним отношениям с Тайванем, но нет политическому или дипломатическому признанию. Видите ли вы возможность для более тесного сотрудничества сейчас, когда выборы позади?

Ольберг: Я думаю, мы можем продолжать сотрудничество, которое уже существует, и более тесную координацию, которая у нас была за последние пару лет. Я имею в виду, что у нас было несколько визитов, в основном парламентских делегаций, посетивших Тайвань. Это то, что произошло. А затем мы также видели некоторое осторожное сближение на правительственном уровне, когда, например, министры ездили на Тайвань, чтобы поговорить со своими тайваньскими коллегами. Наибольшую пользу я вижу именно в этих маленьких усилиях, направленных на установление связей и обеспечение инвестиций Европы в Тайвань.

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Гробе: В прошлом году парламентские и правительственные делегации ЕС совершили 28 визитов на Тайвань, что является новым рекордом. Как вы интерпретируете этот интерес с европейской стороны?

Ольберг: Европа не может предложить Тайваню многого с точки зрения безопасности и конкретной обороны. Думаю, что у Европы нет для этого возможности. Но одна вещь, которую Европа может сделать, — это сигнализировать о своём интересе к Тайваню и дать понять китайскому руководству, что Европа заинтересована в стабильности в Тайваньском проливе, и что Европа будет решительно выступать против любых попыток изменить статус-кво военными средствами или путем принуждения.

Российский беспроигрышный президент

Президентские выборы на Тайване были триллером, поскольку во время предвыборной кампании не было ясно, кто в конечном итоге победит.

Такая ситуация немыслима в России, народ которой пойдет на участки для голосования в марте.

Догадайтесь, кто станет следующим президентом России? А? Точно! На этой неделе избирательный штаб Владимира Путина объявил, что более двух миллионов россиян выразили ему поддержку.

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Согласно российскому законодательству, чтобы попасть в избирательный бюллетень, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс подписей. Путин уже собрал 2,5 миллиона подписей - на миллион больше, чем в 2018 году.

"При желании мы можем собрать больше", - довольно лаконично заявил представитель Кремля.

Я уверен, что вы можете. Я также уверен, что Путин победит.

В каком-то смысле меня обнадёживает то, что в жизни есть вещи, которые никогда не меняются…"