Новый обстрел Харькова российской армией

By Euronews

Пентагон не смог предоставить дополнительную помощь Украине. Берлин пообещал направить Киеву 6 вертолётов Sea King.

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Жилые районы украинского Харькова вновь были обстреляны российской армией в ночь на среду. Пострадали 9 человек, в том числе четырёхлетний ребенок. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По данным местной полиции, под удар попало в том числе образовательное учреждение и объекты инфраструктуры.

На очередной он-лайн встрече контактной группы по Украине США на этот раз не смогли предоставить новый пакет помощи, поскольку деньги на пополнение запасов закончились, а Конгресс еще не утвердил дополнительные средства.

Пат Райдер, представитель Пентагона:

"Очевидно, что продолжающаяся нехватка финансирования вынудила нас сделать паузу, исключив дополнительные предметы из наших запасов. Учитывая последствия для нашей собственной военной готовности, это, конечно, не позволяет нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, перехватчики ПВО".

В ожидании решения Конгресса, Белый дом рассчитывает на союзников по НАТО. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже заявил, что Берлин собирается направить Киеву 6 вертолетов Sea King. Во вторник в Брюсселе генеральный секретарь альянса объявил о совместном миллиардном контракте на закупку боеприпасов.

При этом конфискации замороженных в ЕС российских активов в пока не ожидается. По данным агентства Reuters, между странами-членами нет единства по этому вопросу: идея считается рискованной с юридической точки зрения.