Выросло число жертв обстрела рынка в Донецке

By Euronews

Как минимум 25 человек погибли при обстреле рынка в Донецке. Также атаке подверглись западные регионы России и аннексированный Крым.

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Число погибших при обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке возросло до 25, как минимум 20 человек получили ранения. Об этом сообщил глава так называемой ДНР, оккупированного Россией украинского региона, Денис Пушилин, обвинив в атаке Вооруженные силы Украины.

Изначально сообщалось, что среди жертв двое детей, но потом эта информация была опровергнута.

Пушилин добавил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

Российский МИД назвал произошедшее "варварским террористическим актом против мирного населения России при поддержке США". В сообщении ведомства говорится, что всего было совершено шесть артналетов "прицельно по местам скопления людей", обстрел велся из Авдеевки с применением поставляемых Западом вооружений.

Удар по Донецку будет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН 22 января, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

До этого масштабная атака на Донецк произошла в ночь на 1 января, под обстрел попали Ворошиловский, Киевский и Буденновский районы города. Погибли пятеро, еще 13 получили ранения.

Киев обвинения в свой адрес не комментирует. В свою очередь украинские военные обозреватели заявляли и ранее, что российские войска умышленно наносят артиллерийские удары по Донецку, чтобы дискредитировать ВСУ и поставки западного оружия.

Атаки на западные регионы России и аннексированный Крым

Также минувшей ночью украинские беспилотники сбили над тремя российскими регионами — Тульской, Орловской и Смоленской областями. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в результате взрывов в ночь на воскресенье возник пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Комплекс занимается переработкой стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива, после чего их отгружают на морской транспорт для экспорта.

В пресс-службе "Новатэка" причиной пожара на терминале, по предварительным данным, назвали "внешнее воздействие".

21 января Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО четырех украинских авиационных ракет над Черным морем у западного побережья аннексированного Крыма.

Также утром в воскресенье атаке дронами-камикадзе подверглись сразу несколько пунктов Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.