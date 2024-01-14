В преддверии ВЭФ-"2024 в Давосе устроили встречу по "украинской формуле мира"

By Euronews

Участники обсуждают предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из 10 пунктов достижения мира.

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Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

‘За день до официального начала Всемирного экономического форума, ежегодно проводимого здесь, в Давосе, Украина и Швейцария принимают около 120 советников по национальной безопасности для участия в четвёртом раунде встречи "по украинской формуле мира".

Она была инициирована президентом Владимиром Зеленским. Предложение представляет собой план из 10 пунктов, призванный положить конец войне России в Украине. С тех пор состоялись три встречи: в Копенгагене, Джидде, на Мальте и теперь в Давосе, в Швейцарии. В переговорах не участвует Россия. Москва отвергла план "формулы мира", заявив, что его невозможно реализовать".