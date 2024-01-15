Тайбэй требует от Брюсселя твёрдо относиться к Пекину

Итоги выборов на Тайване открывают возможность для развития его сотрудничества с Евросоюзом. Однако представитель Тайбэя просит у Брюсселя и дальше занимать твёрдую позицию в отношении Пекина

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Ни одно политическое событие начавшегося года не вызывало в мире столь большого интереса, как президентские выборы на Тайване. Они привели к власти кандидата от правящей партии Уильяма Лая, известного также как Лай Циндэ. В ходе предвыборной кампании он выступал за более тесные связи с «демократическими партнёрами» во всем мире, такими как Европейский союз. Но Брюссель опасается навлечь на себя гнев Пекина, который считает Тайбэй центром своей отколовшейся провинции. Китай грозит острову войной в случае, если по итогам выборов тайваньцы захотят объявить о формальной независимости.

Дипломатический представитель Тайбэя в Брюсселе Рой Чун считает, что ЕС должен предпринять усилия для стабилизации положения в регионе и не уступать давлению со стороны руководства КНР:

Твёрдая позиция по поводу Тайваня - лучший способ снизить напряженность. Попытки умиротворить Пекин или дистанцироваться от него только побуждают его к эскалации ситуации. Твёрдая поддержка со стороны Евросоюза и его стран-членов важна не только для Тайваня. Я бы сказал, что она отвечает интересам Европы, поскольку способствует глобальному процветанию и безопасности.

В 2022 году Евросоюз договорился с Тайванем о налаживании двусторонних торговых связей, но в последнюю минуту этот план был отменен из-за боязни рассердить китайское руководство. Тем не менее, по объёму товарооборота с Европой Тайвань по-прежнему остается на 14-м месте в мире. В прошлом году он объявил о строительстве завода по производству полупроводников в Германии.

Дальшейшее развитие экономического партнёрства с Евросоюзом и двусторонних уз с отдельными со странами-членами ЕС при новой администрации Тайваня маловероятны.

Но эксперт Германского фонда Маршалла (США) Марайке Ольберг указывают на то, что с Тайванем продолжают действовать многочисленные мелкие контакты, которые можно развивать дальше, укрепляя сотрудничество:

За последнее время состоялось несколько визитов из Евросоюза. В основном Тайвань посещали парламентские делегации. Мы также видели контакты на правительственном уровне, когда министры ездили поговорить со своими тайваньскими коллегами. Они обсуждали, как установить новые связи, обеспечить увеличение европейских инвестиций. В этом я вижу большие преимущества и потенциал для установления более тесных связей между Европой и Тайванем.

Официальная позиция Евросоюза в отношении Тайваня такова: "да двусторонним связям, но нет политическому признанию". Такой подход Брюсселя, который разделяют и другие столицы ЕС, призван поддерживать Тайбэй, но не отталкивать и не провоцировать Пекин. Установление правильного баланса станет серьёзным испытанием для азиатской стратегии Европы, независимо от того, кто будет руководить Тайванем.