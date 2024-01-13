By Euronews

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ побеждает на президентских выборах на Тайване: оппозиция признала поражение.

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Кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ лидировал в гонке за президентское кресло после подсчета половины голосов. Однако признание поражения со стороны оппозиционных партий Тайваня - Гоминьдана и центристской Тайваньской народной партии - гарантировало ему 4 года на высшем посту.

"Я всех расстроил, я глубоко извиняюсь, это наша вина", - сказал кандидат от Гоминьдана (KMT) Хоу Юи. Глава Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ поблагодарил сторонников за поддержку, добавив: "В следующий раз мы сможем взять власть и вернуть себе страну".

В субботу на Тайване завершились президентские и парламентские выборы, которые определят траекторию развития отношений с Китаем в ближайшие четыре года.

На карту поставлены мир и стабильность острова, расположенного в 160 километрах (100 миль) от побережья Китая, на который Пекин претендует как на свой собственный и который в случае необходимости может быть возвращен силой. Внутренние проблемы, такие как вялая экономика и дорогое жилье, также занимали видное место в кампании.

Китай назвал результаты опроса выбором между войной и миром. Пекин решительно выступает против Лая.

Считается, что Пекин отдает предпочтение кандидату от более дружественной Китаю Националистической партии, также известной как Гоминьдан, или КМТ. Хоу Юи также обещал возобновить переговоры с Китаем, при этом укрепляя национальную оборону. Он пообещал в случае избрания не двигаться в сторону объединения двух сторон Тайваньского пролива.

Третий кандидат в гонке, Кэ Вэньчжэ из небольшой Тайваньской народной партии, или ТНП, пользуется поддержкой, в частности, молодёжи, ищущей альтернативу КМТ и ДПП, традиционных противоборствующих партий Тайваня, которые в основном поочередно управляли страной с 1990-х годов. Кэ также заявил, что хочет переговоров с Пекином, и что в конечном итоге Тайвань должен оставаться демократическим и свободным.