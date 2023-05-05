Дипломат из Тайваня сравнил его с Украиной, а Китай - с Россией

Представитель Тайбэя в Брюсселе высказался за возобновление диалога с Пекином в интересах мира и процветания по обе стороны Тайваньского пролива

"Если произойдёт захват Тайваня Китаем, это станет поражением европейской и мировой демократии". Такое предупреждение сделал главный представитель Тайбэя в Брюсселе Ремус Ли-куо Чэнь, отметив, что напряженность в регионе можно разрядить путём преговоров. В эксклюзивном интервью Euronews дипломат провел параллель между вторжением России в Украину и тем, что он назвал "военными провокациями" КНР в Тайваньском проливе:

"Эти случаи похожи. Тайвань, как и Украина - средняя по размеру страна. А Китай, как и Россия, большой. Если произойдёт какой-то конфликт, это будет не из-за тайваньской провокации и не из-за наших односторонних действий с целью изменения ситуации в Тайваньском проливе. Но это действительно вопрос жизни и смерти для нашего тайваньского народа. Если осуществится такой сценарий, мы не сможем справиться с ним в одиночку. Мы будет добиваться того, чтобы весь мир обратил на это внимание. Ведь будут действительно разрушительные и катастрофические последствия, если что-то случится в нашем регионе, особенно в Тайваньском проливе".

Евросоюз считает Тайвань своим партнёром, единомышленником и процветающей экономикой, но не суверенным независимым государством. Такой позиции придерживается и подавляющее большинство членов международного сообщества. Но Китай выступает за политическое воссоединение острова с материком. Представитель Тайбэя призвал Пекин сесть за стол переговоров и потребовал от китайских военных прекратить любые запугивания:

"Они не должны продолжать этот курс на военное запугивание Тайваня, так же как не должно быть экономического принуждения со стороны Китая. Вместо этого нужно думать о других действиях, направленных на возобновление диалога. Давайте сядем и поговорим на равных. Было бы хорошо поступить так, чтобы обеспечить взаимную выгоду и благополучие двух сторон Тайваньского пролива. У них определенно есть все возможности для установления мира, а также сохранения стабильности в Тайваньском проливе".

Власти Тайваня предупреждают, что в 2027 году Китайская Народная Республика может сделать некий решительный шаг. Ремус Ли-куо Чэнь выразил уверенность, что все 23 млн населения острова настроены защищать свою территорию и демократический образ жизни.