Гаага: Южная Африка и Израиль обменялись обвинениями

Южная Африка требует от Израиля предоставить палестинцам больше доступа к гуманитарной помощи. А он обвиняет ЮАР в оправдании терроризма ХАМАС

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В первый день слушаний в гаагском Суде дела Южной Африки против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа её адвокаты заявили о «чрезмерном числе погибших»: более 23 200 человек, 70% из которых - женщины и дети, причем более 7 000 погибли под обломками домов или оказались там в ловушке. Южноафриканские юристы также сообщили об угрозе голода для населения Газы.

По их словам одного из них, Блинне ни Гралай, люди там не могут получить доступ к продовольствию или жизненно необходимым медикаментам из-за продолжающихся боевых действий, а также отказа Израиля пропустить в сектор достаточно топлива, воды или еды:

Каждый день десяти и больше палестинским детям ампутируют одну или обе ноги, многим без анестезии. При нынешних темпах обстрелов в среднем 3900 палестинских домов будут повреждены или разрушены, будет вырыто больше массовых могил, больше кладбищ будет снесено бульдозерами и разбомблено, а трупы будут уничтожены и грубо эксгумированы.

Вынесение решения может занять годы, поэтому Южная Африка призывает Суд принять временные меры, чтобы заставить Израиль предоставить гражданским лицам более широкий доступ к гуманитарной помощи и прекратить свою военную кампанию.

Израиль выступит в свою защиту в пятницу, но представитель его делагации Лиор Хайат обвинил Южную Африку в оправдании действий боевиков ХАМАС:

Сегодня мы увиделои, что государство – Южная Африка – выступает на стороне террористической организации. Позор Южной Африке за это! Израиль реализует свое право на самооборону после резни 7 октября, а ХАМАС всё ещё удерживает 136 израильских заложников».

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Гааги:

Экстраординарный характер этого дела не ускользнул от внимания никого. Примечателен тот факт, что Израиль предстал перед Международным Судом по обвинению в нарушении Конвенции о геноциде, которая существует как ответ на убийство шести миллионов евреев во время Холокоста. Но, как утверждает Южная Африка, в новейшей истории не было дела более важного для защиты суда и будущего международного права.