Израиль - ХАМАС: перемирия не будет

Израиль расширяет своё наземное и воздушное наступление в секторе Газа. В четверг бомбардировке подверглись населённые пункты в разных районах по всему анклаву.

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По меньшей мере 23 человека погибли в результате ракетного удара по жилому дому в южном городе Рафахе. Многочисленных раненых доставляют в местную больницу.

Жертвами боевых действий с 7 октября стали свыше 21 000 палестинцев, как сообщает контролируемый боевиками Минздрав Газы (проверить эти данные по независимым источникам не представляется возможным), около 85% жителей были вынуждены покинуть свои дома.

ЦАХАЛ начал военную операцию в Газе после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль, убив 1200 человек (большинство из них - мирные жители).

Представители израильской армии заявили в четверг, что потери с её стороны составляют на сегодняшний день 500 офицеров, солдат и резервистов убитыми. Из них 167 погибли в ходе наземного наступления, начатого 27 октября.

Усама Хамдан, представитель ХАМАС:

"Мы подтверждаем, что движение открыто любым идеям и предложениям о полном и окончательном прекращении агрессии против нашего народа в секторе Газа. Наш народ хочет не временного, а полного прекращения агрессии. И мы также подтверждаем, что решение палестинского вопроса - это внутреннее решение представителей палестинской нации".

ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель терёх заложников

Тем временем, сотни молодых людей продолжают свой начавшийся в воскресенье марш из Тель-Авива в Иерусалим. Участники требуют от властей принять все необходимые меры для освобождения заложников: террористы продолжают удерживать в плену свыше 100 человек.

Завершено расследование убийства трёх заложников, совершённого израильскими военными по ошибке во время боестолкновений. Израильская армия подтвердила выводы, взяв на себя полную ответственность за гибель людей.

Даниэль Хагари, представитель Армии обороны Израиля:

"Мы несём ответственность за случившееся. Мы ознакомили семьи с результатами расследования и всеми имеющимися у нас выводами. Мы действуем открыто, стремясь к истине, даже если это очень трудно и болезненно".

Между тем в четверг через КПП в Рафахе из Египта в Газу проследовали колонны грузовиков с гуманитарной помощью, включая топливо для жителей сектора. Израиль соглашается пропускать грузы, но отказывается заключать перемирие с ХАМАС, несмотря на все призывы международного сообщества о прекращении огня, говоря, что это стало бы победой для террористов.