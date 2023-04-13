Устали ждать зарядки вашего электрокара? Первые станции замены батарей открываются в Европе

Европейский союз надеется, что к 2030 году на его дорогах будет 30 миллионов электромобилей с нулевым уровнем выбросов, и планирует запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомашин с 2035 года.

Сейчас многие водители, желающие пересесть на электрокар, отказываются от его приобретения из-за длительного времени зарядки.

Однако скоро ожидание зарядки батарей может уйти в прошлое.

Китайский производитель электромобилей NIO открыл в Дании первую в Европе своп-станцию, где водители могут заменить отработавший свой ресурс аккумулятор на полностью заряженный.

Как только автомобиль заезжает на станцию, весь процесс происходит автоматически: автомобиль поднимается, почти разрядившаяся батарея заменяется на полностью заряженную, увеличивая запас хода. Весь процесс занимает около пяти минут.

Разряженные батареи на станции заряжаются в медленном режиме. В компании NIO отмечают, что медленный заряд аккумуляторов продлевает их срок службы.

По данным компании, в мире уже действует более 1100 своп-станций, в основном в Китае. В этом году NIO планирует открыть более 100 станций в Европе.

"То, что мы сейчас создаем, мы называем туристическим продуктом. Мы размещаем станции между крупными городами, что подходит людям, которые обычно ездят на длинные расстояния. Затем, следующей волной, мы разместим их ближе к крупным городам и транспортным узлам", - рассказывает ответственный за создание сети станций в NIO Denmark Майкл Саломон.

По данным компании, 80% датских водителей электромобилей заряжают свои машины у подъезда.

В NIO считают, что их станция подмены батарей позволит тем, у кого нет подъезда или зарядного устройства переменного тока дома, иметь работоспособную батарею в любой момент, когда она им понадобится.

Плюсы и минусы обмена батареями

Эксперты убеждены, что для эффективной работы подобных станций замены батарей необходим единый стандарт.

"Главный недостаток NIO Power Swap заключается в том, что для использования новых станций замены батарей необходимо ездить на автомобиле NIO", - говорит представитель Датской ассоциации электромобилей Мортен Хаагенсен Эльмозе.

Однако он видит определенный потенциал в этой технологии. Особенно для водителей, не имеющих возможности заряжаться дома или не желающих менять свои привычки вождения.

"Если вы рассматриваете возможность перехода с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электрокар, и вам не очень нравится идея зарядки, то для таких водителей замена батарей может иметь смысл", - сказал он.

Замена аккумуляторов - не новая концепция. Калифорнийский EV-бренд Better Place, который рекламировал станции замены батарей, в 2013 году объявил о банкротстве.

Компания NIO считает, что ей повезет больше, учитывая стремление ЕС снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также то, что широкое распространение и растущий спрос на электромобили могут сделать эту концепцию популярной среди водителей.

Бренд планирует к концу этого года открыть более 2 300 своп-станций по всему миру.