Болгары смогут свободно по Шенгену летать и плавать, но не ездить

Программа "О положении Союза": Европа страдает от последствий войн в Украине и Газе. Румыны хотят больше путешествовать за границу. Предвыборная уверенность крайне правых. Отречение в Датском королевстве

РЕКЛАМА

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Мы находимся в начале нового года, когда многие люди запускают интересные проекты и составляют планы на будущее. Однако мы с грустью видим, что некоторые из наиболее негативных последствий прошлого года не только сохраняются, но и ухудшаются уже в 2024 году.

Так обстоит дело с войнами, в прекращение которых Евросоюз обещал вкладывать дипломатические и финансовые усилия, особенно с теми, которые затрагивают Украину и сектор Газа.

На украинский удар по Белгороду 30 декабря Кремль ответил одним из самых сильных до сих пор ракетных обстрелов Украины.

С другой стороны, война в секторе Газа может распространиться на соседние страны, такие как Ливан, откуда группировка «Хезболлах» бьёт по Израилю. Второй человек в руководстве ХАМАС, живший в столице Бейруте, был убит на этой неделе в результате налёта беспилотника.

Однако из-за противоречия между единством Евросоюза по Украине и разногласиями в нём по поводу сектора Газа, Союз может потерять авторитет в международном сообществе, предупредил главный европейский дипломат Жозеп Боррель:

Ясную и твердую европейскую позицию по войне в Украине не разделяют многие страны мира, которые сразу же обвинили нас в том, что мы придерживаемся в дипломатии "переменной геометрии" и того, что они называют "двойными стандартами". И я думаю, что если только мы не закрываем глаза и уши, то трудно не признать это противоречие.

Евросоюз пытается преодолеть одно из многочисленных разногласий между своими членами, а именно, по поводу Шенгенской зоны свободного передвижения. Совет ЕС дал согласие на отмену контроля на воздушных и морских границах Болгарии и Румынии с 31 марта. Обсуждения нового решения об отмене контроля на наземных рубежах продолжатся в новом году.

Euronews проанализировал такой частичный приём в Шенгенскую зону двух стран-членов ЕС с Драгошем Тудораке, румынским депутатом Европарламента от либеральной политической группы.

Предвыборная уверенность крайне правых

Ещё одну тему мы много обсуждали в прошлом политическом сезоне, но новый год сделал её ещё актуальнее. Осталось шесть месяцев до европейских выборов в июне. Разворачивается предвыборная кампания, партии шлифуют свои стратегии.

Подъём крайне правых кажется неизбежным, считает аналитик исследовательского центра Europe Elects, изучающего опросы общественного мнения. Якуб Роговецкий поделился своими сведениями с Euronews:

По нашим данным на декабрь 2023 года, самую высокую за 3 года позицию занимает партия «Идентичность и демократия», которой руководят Марин Ле Пен и Маттео Сальвини. Она получила бы сегодня 12% - столько же, сколько Европейские консерваторы и реформисты. У соратников итальянского премьер-министра Джорджи Мелони и правившей в Польше партии Право и Справедливость этот результат составил бы около 11%. Не будем пока оценивать возможность объединения этих двух групп, но в сумме они набрали бы 23% голосов. Примерно такой же результат может получить правоцентристская Европейская народная партия.

Отречение в Датском королевстве

Вернёмся к новогодним обещаниям. В свои 83 года королева Дании Маргрете II объявила, что отречется от престола: "Я решила, что сейчас подходящее время. 14 января, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании".

Маргрете II пробыла на троне дольше всех в Европе, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в сентябре 2022 года. Её преемником станет 55-летний кронпринц Фредерик. Он муж родившейся в Австралии Мэри Датской, отец двух принцев и двух принцесс".