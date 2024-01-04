Евросоюз осудил призывы израильских ультраправых к "добровольной эмиграции" палестинцев из Газы и строительству еврейских поселений на оккупированных территориях

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С такими призывами выступили в понедельник министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Оба они известны своей жёсткой религиозно-консервативной позицией.

"Мы должны сосредоточиться на поощрении миграции жителей Газы", - сказал Бен-Гвир журналистам, добавив, что Израиль будет "постоянно контролировать" этот сектор.

Министр национальной безопасности, известный как один из ястребов в кабинете премьер-министра Биньямина Нетаньяху, также одобрил строительство еврейских поселений на оккупированной палестинской территории.

Отвечая им в среду вечером на социальной платформе X, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, осудил эти заявления как "подстрекательские и безответственные".

"Вынужденные перемещения строго запрещены как грубое нарушение международного гуманитарного права", - добавил он.

К осуждению присоединились такие страны-члены ЕС, как Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

В заявлении, опубликованном на сайте X, министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что эта страна "отвергают любые призывы к перемещению палестинцев из Газы или захвату палестинской территории". Голландский МИД добавил, что предложения израильских министров "не соответствуют будущему решению на основе принципа двух государствах, в котором жизнеспособное палестинское государство будет соседствовать с безопасным Израилем".

Критика от правительств ЕС последовала за столь же резким осуждением со стороны США и Организации Объединенных Наций.

Израильский экстремизм угрожает сорвать мирные предложения

Непримиримая позиция ультраправых министров создаёт проблемы для Европейского союза, который стремится возглавить международные усилия по поиску долгосрочного мирного решения ближневосточного конфликта.

Жозеп Боррель заявил в среду, что международное решение, "предложенное извне", является единственным реальным путём к мирному урегулированию между израильтянами и палестинцами, и что израильская оккупация Газы не может быть даже рассмотрена.

Председатель Еврокомиссии последовательно защищала право Израиля на самооборону с начала войны против ХАМАС. Теперь Урсула фон дер Ляйен также отвергла идею насильственного перемещения палестинцев или долгосрочного присутствия израильских сил безопасности в рамках её пяти принципов будущего Газы.

ЕС рассматривает планы введения санкций против экстремистски настроенных еврейских поселенцев на Западном берегу, где после начала войны между Израилем и ХАМАС произошла новая волна нападений на палестинские общины.

Документы, попавшие в распоряжение Euronews в декабре, показали, что Евросоюз может ввести санкции, такие как запрет на выдачу виз, против израильских поселенцев, ответственных за подобные нападения. В декабре аналогичные меры были приняты США и Великобританией.

ЕС неоднократно осуждал нападения израильских поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном берегу, но избегал вводить санкции.

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