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Лихорадочное законотворчество перед европейскими выборами

Митинг перед прошлыми выборами в Европарламент
Митинг перед прошлыми выборами в Европарламент Авторское право Ermindo Armino/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Sandor Zsiros
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Евродепутаты проведут дополнительные сессии, чтобы проголосовать по сотне оставшихся законопроектов и не передавать свою незаконченную работу преемникам

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Европейский парламент ускорит свою законодательную деятельность, чтобы принять как можно больше нормативно-правовых актов до истечения срока своих полномочий. Выборы X созыва пройдут 9 июня, но нынешний состав будет  распущен в конце апреля. Это означает, что у евродепутатов  будет всего 4 месяца, чтобы проголосовать по более чем 140 законопроектам. 

Теперь Европарламент, как сказал его пресс-секретарь Жауме Дуч, готов активизировать обсуждение этих документов с Советом ЕС, а также добавить в свое расписание дополнительные сессии:

Действительно, здесь, в Страсбурге, будет проводиться больше пленарных заседаний с множеством вопросов для голосования. Обычно такие сессии назначают на вторую половину дня, чтобы депутаты не голосовали более двух-трех ч__асов подряд и оставались сосредоточенными. Нельзя голосовать час за часом.

За оставшееся время Европарламенту придется проголосовать по ключевым документам, среди которых, Пакт по миграции и убежищу, набор новых финансовых правил ЕС, закон об искусственном интеллекте. В Брюсселе многие объясняют законодательную лихорадку влиянием радикальных и популистских сил, которые придают меньшее значение детальному рассмоторению законопроектов, чем более традиционные партии. 

Лидер франкции «Зелёных» Филипп Ламбертс видит о нынешних попытах внести изменения в "Зелёную сделку" и миграционный Пакт опасные уступки ультраправым:

По многим аспектам "Зелёной сделки", а также печально известного Пакта по миграции и убежищу, поспешно достигнуты соглашение, которые ничего не решат. Парламент, по сути, идет курсом, который проложили радикально правые, что я считаю большой ошибкой. Это вынуждает мою группу до конца срока играть в обороне. Я считаю, что подавляющее большинство депутатов неосознанно подталкивают Европейский союз к катастрофе, и мы должны это предотвратить.

Согласно последним опросам общественного мнения, на июньских выборах ультраправые и радикальные силы расширят свое представительство в Европарламенте, в то время как основные партии и зелёые могут лишиться части своих мест. Но никто из нынешних депутатов не хочет оставлять своим преемникам недоделанную работу.

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