Успех крайне правых

Произошёл ли во всём ЕС всплеск национализма, о котором столько говорили, или некоторые избиратели просто решили, в силу разных причин, что им надоели традиционные политические партии? Марин Ле Пен, лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение», обошедшей на выборах в Европарламент партию президента страны Эммануэля Макрона, даёт свою оценку ситуации:

– Закат традиционных партий и противостояние между «Национальным объединением» и партией «Вперёд, республика» подтверждает, что политическая сцена разделена сейчас между националистами и глобалистами, именно это доминирует в нашей политической жизни, и так будет продолжаться.

Итоги голосования оказались неудачными для Макрона, чьи позиции пошатнулись из-за протестов «жёлтых жилетов», и который стремился представить ЕС как решение экономических и социальных проблем.

Между тем, в Италии избиратели выразили доверие правящей партии – крайне правой Северной Лиге Маттео Сальвини. Многие поддерживают его жёсткую позицию по вопросу иммиграции, а также его стремление к пересмотру бюджетных правил Евросоюза. Сальвини заявил, что на этих выборах итальянцы впервые смогут изменить в ЕС баланс сил.

Похожая ситуация наблюдается и в Венгрии. Здесь серьёзную победу одержала правящая партия ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. ФИДЕС и Северная Лига рассматривают возможность создания альянса в Европарламенте.

Поддержку избирателей получила и правящая польская партия «Право и справедливость».

Между тем, в Германии, крайне правым не удалось добиться впечатляющего результата. Позиции правящей партии Ангелы Меркель несколько пошатнулись, но это связано с успехом не правых, а, главным образом, партии Зелёных. Таким образом, в Европарламенте может произойти перераспределение сил в пользу крайне правых, но не столь серьёзное, как предсказывали.