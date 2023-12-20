Депутаты ЕП и государства-члены ЕС согласились с необходимостью реформы в сфере миграции

By Euronews

Признана необходимость широкомасшабной реформы в области миграционного законодательства в Евросоюзе

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Евросоюз намерен разработать новые миграционные законы, которые позволят при усилении комплекса мер по защите границ и безопасности взять потоки переселения под контроль. Первоначально обсуждалась возможность введения механизма солидарности, например, запускающего переселение мигрантов, или любой другой формы участия, такой как финансовые взносы, направляемые в страны, испытывающие трудности, или предоставление оборудования.

Депутаты Европарламента надеются на принятие нового режима управления миграцией в ЕС, если соглашение будет достигнуто до конца этого мандата. Пока же этот вопрос остается одним из наиболее сложных в достижении конценсуса.