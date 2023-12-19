EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Призывы к бойкоту Zara и Starbucks

Призыву к бойкоту появились в соцсетях
Призыву к бойкоту появились в соцсетях Авторское право AP Photo/Daniel Chan
By Sophia KhatsenkovaEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В соцсетях появились обвинения в том, что компании поддерживают Израиль в войне против ХАМАС.

РЕКЛАМА

Возможно, вы заметили, что в социальных сетях все больше и больше людей призывают к бойкоту таких брендов как Zara и Starbucks. По мнению некоторых, эти бренды открыто поддерживают Израиль во время войны с ХАМАС. Однако распространяется много дезинформации, особенно когда речь идет о влиянии этих призывов к бойкоту. Давайте рассмотрим эту ситуацию. 

Это видео было просмотрено более 3,5 миллионов раз в социальной сети X, ранее известной как Twitter. 

На нем видно, как одежду Zara выбрасывают на Таймс-сквер в Нью-Йорке в знак протеста против скандальной рекламной кампании бренда.

В середине декабря Zara запустила эту кампанию, которая, по мнению некоторых, высмеивала страдания палестинцев из-за наличия обломков и предметов, похожих на мешки для трупов.

Компания быстро удалила рекламу и заявила, что фотосессия состоялась летом, до беспрецедентного нападения Хамаса на Израиль 7 октября.

@vestiairecollective With 92 million tons of textiles sent to landfill every year, now’s the time to act. That’s why, from today, we’re banning another 30 fast fashion brands from Vestiaire Collective, including Zara, H&M, Gap, Abercrombie & Fitch, Mango, Urban Outfitters, and Uniqlo. Ready to join the movement? #thinkfirstbuysecond♬ original sound - Vestiaire Collective

Выполнив обратный поиск по изображениям вирусного видео, мы в конечном итоге нашли оригинальный клип. Оно было опубликовано в ноябре и не имеет никакого отношения к конфликту.

Видео опубликовано на официальном аккаунте модной платформы секонд-хенд Vestiaire Collective. Компания объявила, что запрещает доступ в свой магазин 30 брендам быстрой моды, включая Zara.

Мы видели подобные заявления в отношении Starbucks, например, когда эта девушка сказала, что сеть кофеен покидает Марокко из-за бойкота.

В качестве источника она упоминает эту статью из New Arab. Присмотревшись, мы обнаружили, что эта статья цитирует другую статью из марокканской газеты. Однако ни в одной из статей нет никаких доказательств, подтверждающих заявление, что бойкот привел к закрытию кафе в стране.

С тех пор New Arab обновила свою статью, включив в нее комментарии представителя франшизы, управляющей Starbucks в Марокко, который опроверг обвинения и подтвердил, что все 18 кофеен Starbucks продолжат работать в стране.

Но это правда, что цена на фондовом рынке Starbucks за последний месяц упала почти на 11 миллиардов долларов.

Связаны ли эти потери каким-либо образом с бойкотом? Аналитики говорят, что трудно предсказать, какое влияние эти призывы окажут на стоимость акций компании, но выразили сомнение в том, что протесты являются причиной падения.

​В своем последнем финансовом отчете за ноябрь компания не указала на снижение прибыли. Более ясная картина появится не раньше следующего финансового отчета в феврале 2024 года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Для парижан введут локдаун на время Олимпиады?

Видео палестинских заключённых в нижнем белье и с завязанными глазами настоящие?

#Cube: правительство Украины планировало продать участки плодородной земли Соросу?

Бойкот Дезинформация Война Израиля с ХАМАС