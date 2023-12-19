Призывы к бойкоту Zara и Starbucks

В соцсетях появились обвинения в том, что компании поддерживают Израиль в войне против ХАМАС.

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Возможно, вы заметили, что в социальных сетях все больше и больше людей призывают к бойкоту таких брендов как Zara и Starbucks. По мнению некоторых, эти бренды открыто поддерживают Израиль во время войны с ХАМАС. Однако распространяется много дезинформации, особенно когда речь идет о влиянии этих призывов к бойкоту. Давайте рассмотрим эту ситуацию.

Это видео было просмотрено более 3,5 миллионов раз в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

На нем видно, как одежду Zara выбрасывают на Таймс-сквер в Нью-Йорке в знак протеста против скандальной рекламной кампании бренда.

В середине декабря Zara запустила эту кампанию, которая, по мнению некоторых, высмеивала страдания палестинцев из-за наличия обломков и предметов, похожих на мешки для трупов.

Компания быстро удалила рекламу и заявила, что фотосессия состоялась летом, до беспрецедентного нападения Хамаса на Израиль 7 октября.

Выполнив обратный поиск по изображениям вирусного видео, мы в конечном итоге нашли оригинальный клип. Оно было опубликовано в ноябре и не имеет никакого отношения к конфликту.

Видео опубликовано на официальном аккаунте модной платформы секонд-хенд Vestiaire Collective. Компания объявила, что запрещает доступ в свой магазин 30 брендам быстрой моды, включая Zara.

Мы видели подобные заявления в отношении Starbucks, например, когда эта девушка сказала, что сеть кофеен покидает Марокко из-за бойкота.

В качестве источника она упоминает эту статью из New Arab. Присмотревшись, мы обнаружили, что эта статья цитирует другую статью из марокканской газеты. Однако ни в одной из статей нет никаких доказательств, подтверждающих заявление, что бойкот привел к закрытию кафе в стране.

С тех пор New Arab обновила свою статью, включив в нее комментарии представителя франшизы, управляющей Starbucks в Марокко, который опроверг обвинения и подтвердил, что все 18 кофеен Starbucks продолжат работать в стране.

Но это правда, что цена на фондовом рынке Starbucks за последний месяц упала почти на 11 миллиардов долларов.

Связаны ли эти потери каким-либо образом с бойкотом? Аналитики говорят, что трудно предсказать, какое влияние эти призывы окажут на стоимость акций компании, но выразили сомнение в том, что протесты являются причиной падения.

​В своем последнем финансовом отчете за ноябрь компания не указала на снижение прибыли. Более ясная картина появится не раньше следующего финансового отчета в феврале 2024 года.