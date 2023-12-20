Совбез ООН снова отложил голосование по ближневосточной резолюции, опасаясь вето США

By Euronews

Израиль продолжает операцию в Газе. Совбез ООН пытается найти более мягкую формулировку призыва к прекращению огня, чтобы избежать вето США

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Около ста человек за последние сутки стали жертвами продолжающихся израильских бомбардировок в секторе Газа.

Рост числа погибших среди простых палестинцев в анклаве стимулирует дипломатические усилия в ООН по согласованию резолюции, на которую не наложит вето главный союзник Израиля, Соединенные Штаты.

Именно поэтому голосование по ней в Совбезе ООН было отложено уже в третий раз - для выбора более осторожного призыва к прекращению огня.

В первоначальном варианте резолюции говорилось о немедленном и длительном перемирии и обеспечении бесперебойной доставки в сектор гуманитарной помощи, теперь же речь идет о приостановке военных действий. Не исключается, что и эта формулировка будет смягчена.

Тем временем дипломат ООН призвал Совет Безопасности работать в духе доброй воли, чтобы положить конец "циклу насилия".

Я по-прежнему серьезно обеспокоен влиянием продолжающихся боевых действий на гуманитарную ситуацию в Газе. Нынешние условия делают невозможным проведение полноценных гуманитарных операций Тор Веннесланд спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу

Отсутствие прогресса усиливает разочарование среди гуманитарных организаций. По словам представителей одной из них, объем поставляемых грузов недостаточен.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, число погибших с начала войны превысило 19 600 человек.

В то же время обе стороны готовы к новому перемирию и сделке по обмену. Освобождение остающихся в плену заложников - приоритетная задача для Израиля. В первую очередь речь идет о женщинах, пожилых мужчинах и раненых.

На недавно установленном мемориале вспоминают тех, кто погиб от рук ХАМАС на музыкальном фестивале Supernova 7 октября.

Из 1200 израильских жертв боевиков в тот день 364 были убиты именно там - в пустыне близ кибуца Реим, расположенного в 5 км от границы с сектором Газа.