После того, как Будапешт заблокировал решение Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро в виде специального фонда, Брюссель ищет другие возможности поддержания украинского бюджета до 2027 года

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В январе страны-члены ЕС проведут специальную встречу в верхах, чтобы убедить премьер-министра Венгрии дать-таки зеленый свет финансовой помощи Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что разрабатывается механизм для принятия решений на тот случай, если одна страна, как Венгрия, шагает не в ногу с остальными:

Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы добиваться результатов, с которыми согласны все 27 стран-членов. Но также необходимо работать над потенциальными альтернативами, чтобы принимать и выполнять решения в случае, если не будет достигнуто соглашение с 27 государствами, и поэтому единогласие невозможно.

На завершившемся в пятницу саммите ЕС венгерский премьер перестал возражать против начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, но наложил вето на план финансирования Украины из общего бюджета. Виктор Орбан заявил, что ЕС не должен выделять больше денег на поддержку войны с Россией, а вместо этого ему нужно добиваться прекращения боевых действий.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал одним из решений, которое можно принять для помощи Украине вопроки сопротивлению Венгрии, привлечение денег на рынках капитала:

Вчера пересмотр нашего бюджета провалился из-за вето, наложенного Венгрией. Ситуация парадоксальная, потому что это не вето на любое финансирование Украины. А у нас механизм, с помощью которого мы можем собрать для Украины 18 миллиардов евро. Для его применения требуется квалифицированное большинство, а не единогласие. Об этом мы договорились в прошлом году. Поэтому я думаю, что мы сможем финансировать Украину даже, если нас полностью заблокируют в следующем году.

27 лидеров не смогли найти общий язык при обсуждении войны между Израилем и ХАМАС. Бельгия и Ирландия настаивали на призыве к прекращению огня, в то время как другие отвергли эту идею. В беседе с Euronews президент Кипра Никос Христодулидес назвал это худшим развитием событий:

С нами по соседству, а значит и по соседству с Евросоюзом, идет война, с трагическими последствиями. Возник драматический гуманитарный кризис. Это имеет последствия для региона, это сказывается и на самом Европейском Союзе. Мы, лидеры ЕС, собрались, но не сумели направить общее послание странам региона.

Евросоюз объявил, что имея право на самооборону, Израиль должен соблюдать международные гуманитарные законы в входе своего наступления на ХАМАС в секторе Газа. На саммите было также принято предварительное политическое решение о введении против России 12-го пакета санкций. Его конкретные детали ещё прорабатываются.