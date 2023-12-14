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Срочная новость. Евросоюз решил начать переговоры о вступлении в него Украины и Молдавии

Участники встречи в верхах Евросоюза
Участники встречи в верхах Евросоюза Авторское право Omar Havana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews DigitalEuronews
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На саммите Евросоюза принято решение начать переговоры о вступлении в него с Украиной и Молдавией. Статус страны-кандидата предоставлен Грузии

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Об этом объявил в соцсети X председатель брюссельской встречи в верхах Шарль Мишель. Глава Евросовета добавил, что ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только этой страной будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Президент Владимир Зеленский назвал решение саммита о начале переговоров о членстве победой Украины, победой всей Европы. По его словам, это победа мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая.

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