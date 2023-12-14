На саммите Евросоюза принято решение начать переговоры о вступлении в него с Украиной и Молдавией. Статус страны-кандидата предоставлен Грузии

РЕКЛАМА

Об этом объявил в соцсети X председатель брюссельской встречи в верхах Шарль Мишель. Глава Евросовета добавил, что ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только этой страной будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Президент Владимир Зеленский назвал решение саммита о начале переговоров о членстве победой Украины, победой всей Европы. По его словам, это победа мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая.