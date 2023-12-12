Видео палестинских заключённых в нижнем белье и с завязанными глазами настоящие?

Мужчины с завязанными глазами, раздетые до нижнего белья, в окружении военных. Эти шокирующие видео палестинских заключенных широко распространились в последние несколько дней в Интернете. Но некоторые ставят под сомнение их подлинность. Давайте разберёмся.

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На нескольких фотографиях и видео, попавших в сеть в последние дни, видно, как арестовывают десятки палестинских мужчин, некоторых раздевают до нижнего белья и заставляют сидеть или становиться на колени на земле.

Некоторые люди назвали шокирующее видео доказательством нарушений прав человека в Израиле и унизительного обращения с заключенными.

Но это видео также вызвало вопросы о его подлинности.

Прежде всего, где происходили эти аресты?

Также поступали противоречивые сообщения. Представитель правительства Израиля заявил, что это произошло недалеко от Джабалии, оплота ХАМАС.

Однако, по словам палестинцев, видео были сняты в северном городе Бейт-Лахия.

Специалисты по геолокации Geoconfirmed также обнаружили, что видео было снято на юге города Бейт-Лахия.

Мы обнаружили, что эти изображения впервые появились в сети 7 декабря. Однако трудно подтвердить обстоятельства, при которых произошли эти аресты, их точную дату и того, кто стоял за видео.

Кто же эти заключённые?

Международная неправительственная организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor сообщила, что она узнала нескольких гражданских лиц, в том числе директора школы и врачей.

Их забрали из двух школ, обе они связаны с Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении правозащитной группы.

По словам его работодателя, среди них есть как минимум один журналист лондонского издания The New Arab.

Как отреагировал Израиль?

Во время пресс-конференции представитель ЦАХАЛа признал, что имели место массовые аресты, но заверил, что с задержанными "обращались в соответствии с международным правом", оправдывая их раздевание поиском взрывных устройств.

Согласно международному гуманитарному праву, со всеми военнопленными необходимо обращаться гуманно. Публикация этих унизительных изображений может быть сочтена нарушением Женевской конвенции, особенно с учетом присутствия гражданских лиц.