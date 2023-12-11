Cube: Планировало ли правительство Украины продать участки плодородной земли Соросу?

By Euronews

Российские СМИ утверждают, что Украина продает земли для захоронения токсичных отходов. Программа Куб анлизирует эти сообщения.

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Софья Хаценкова, Euronews:

Планировало ли правительство Украины продать огромные участки плодородной земли семье Джорджа Сороса? Российские государственные СМИ утверждают, что была заключена сделка по превращению этой территории в свалку токсичных отходов. Давайте проанализируем эти сообщения.

По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, Киев продает 400 квадратных километров плодородных черных земель семье Джорджа Сороса, венгерско-американского миллиардера и филантропа, чья поддержка прогрессивных идей стала предметом многочисленных конспирологических теорий. Почему? Якобы для того, чтобы превратить землю в огромную свалку опасных радиоактивных отходов.

Российское государственное агентство ссылается на некоего Жюля Винсента, который, как утверждается, является французским журналистом-фрилансером, стоящим за этими сенсационными заявлениями.

На своей странице в Twitter Жюль Винсент опубликовал аудиозапись, на которой он представляется на французском языке с акцентом, утверждая, что работает репортером, освещающим вопросы окружающей среды, уже более 5 лет.

Затем он дает слово не назвавшему своего имени представителю Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Тот заявляет: "Согласно этому соглашению, украинские земли будут переданы иностранным компаниям в бессрочное и безвозмездное пользование для утилизации химических отходов".

Мы решили копнуть глубже и поискать этого так называемого французского журналиста. Кроме этого поста, мы не смогли найти никаких других оригинальных материалов, опубликованных им за последние 5 лет. Более того, его аккаунт в Twitter оставался неактивным в течение нескольких лет, пока человек, стоящий за ним, внезапно не начал ретвитить экологический контент в ноябре этого года. Кроме того, в своей биографии в Twitter он утверждает, что является членом французской ассоциации журналистов-фрилансеров.

Однако ассоциация недавно написала в Twitter, что этот журналист никогда не был ее членом, и, что пользователь выдает себя за репортера.

Но это не помешало другим прокремлевским СМИ подхватить эту запись и выложить скриншот указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, что "подтверждает" выводы "журналиста".

Один из указов был подписан 13 ноября 2023 года. Чтобы проверить это, мы проверили сайт президента Украины. Там есть только один указ, который был подписан в этот день, и он не имеет никакого отношения ни к сельскохозяйственным землям, ни к Джорджу Соросу.

Указ, подписанный в этот день, касался присвоения почетного звания "Герой Украины" одному из военнослужащих.