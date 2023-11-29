На Климатическом саммите ООН ЕС представит амбициозные инициативы. Еврокомиссар Вопке Хукстра намерен призвать партнёров к резкому сокращению вредных выбросов в атмосферу

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В четверг в Дубае открывается Международная конференция ООН по проблемам изменений климата. Активное участие в COP28 будет принимать Европейский союз и его представитель Вопке Хукстра. Этот еврокомиссар из Нидерландов призовет партнеров ЕС свести к минимуму загрязнение воздуха:

Мы поднимаем планку очень высоко не потому, что мы этого хотим, а потому, нам это велят ученые. Нам, как глобальному сообществу, необходимо добиться смягчения последствий изменения климата, снижения выбросов парниковых газов, чтобы после пика к 2025 году эти выбросы больше не росли. Нужно утроить использование возобновляемых источников, лучше сберегать энергию и избавляться от метана.

Евросоюз подчеркивает важность принятия на COP28 инициативы Глобальное подведение итогов. Она включает оценку усилий, предпринятых после заключения в 2015 году Парижского соглашения, и обсуждение мер, необходимых, чтобы ограничить повышение температуры на планете 1,5°C.

Еврокомиссар по вопросам изменения климата Вопке Хукстра:

Глобальное подведение итогов - это то, что означают эти слова: подведение итогов, осознание того, где мы находимся. Но более важно то, как двигаться вперед. Реальность такова, что мы должны выбрать верное направление и просто бежать быстрее. Нам нужно делать больше в будущем. Таким образом, подведение итогов здесь также эквивалентно более высоким амбициям и обязательствам стран делать больше.

Евросоюз и развивающийся мир внимательно следят за тем, как их партнёры финансируют меры по предотвращению климатических изменений и компенсируют ущерб, причиненные бедным странам экстремальными погодными условиями. Фонд для возмещения таких потерь был создан в 2019 году. Он должен был заполняться деньгами после COP27, но ещё не создан список богатых, которые готовы делать в него взносы.

Еврокомиссар по вопросам изменения климата Вопке Хукстра:

Мы неустанно работаем здесь, в Евросоюзе над тем, чтобы обеспечить наибольшее финансирование, а также покрыть ущерб и потери. Я более оптимистичен, чем ещё пару недель назад, в отношении того, что мы сможем выполнить эту критическую задачу. Правильное финансирование также является очень важным элементом построения доверия.

Брюсселю трудно пока назвать критерии, по которым можно будет определить, хорошо ли прошла подготовка к COP28, и будет ли конференция успешной. Тем не менее Евросоюз рассчитывает на то, что международное сообщество одобрит в Дубае новые совместные меры по предотвращению изменений климата.