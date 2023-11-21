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Президент Кении высказался за "взаимность" в отношениях между Африкой и Европой

Президент Кении Уильям Руто призвал Европу улучшить тяжелые условия финансирования, с которыми сталкиваются африканские страны.
Президент Кении Уильям Руто призвал Европу улучшить тяжелые условия финансирования, с которыми сталкиваются африканские страны. Авторское право European Union, 2023.
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент Кении Уильям Руто призвал к установлению "взаимных" и "сбалансированных" отношений между Африканским континентом и Европейским союзом.

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Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, Руто привел доводы в пользу "фундаментальной" реорганизации финансовых институтов, управляющих мировой экономикой со времен окончания Второй мировой войны. Кенийский лидер заявил, что они породили цикл "задолженности и зависимости" и поэтому более не "пригодны к использованию по назначению".

"Разделение на Восток и Запад несостоятельно и контрпродуктивно, оно работает против интересов всех нас", - заявил Руто законодателям.

"Изменение климата вносит новое измерение в это сложное уравнение, - продолжал президент. - Хотя оно представляет собой экзистенциальную угрозу, изменение климата также стало силой, которая уравнивает всех нас перед лицом общей глобальной проблемы. В результате стираются различия, все оказываются в одинаковом положении: Юг, Запад и Восток, развитые и развивающиеся".

Руто, ставший президентом Кении в сентябре прошлого года, проводит внешнюю политику, направленную на улучшение отношений с западными странами, после того как его предшественники придерживались подхода "Look East", направленного на углубление связей с Китаем.

Этот сдвиг приветствуется в Брюсселе, который намерен привлечь до 150 млрд евро на инфраструктурные проекты, чтобы противостоять влиянию Пекина в регионе.

Однако, предупредил Руто, его готовность к сотрудничеству не следует воспринимать как карт-бланш на эксплуатацию природных ресурсов Кении, включая сырье, исключительно в интересах богатых стран. Африка, по его словам, "все еще несет на себе шрамы колониализма, которые по-прежнему видны в экономических и институциональных зависимостях, продолжающих препятствовать прогрессу".

В ходе своего 30-минутного выступления президент высказывал тревогу по поводу тяжелых условий финансирования африканских стран, когда инвесторы, опасаясь непредвиденных обстоятельств и политической нестабильности, требуют высоких премий для защиты от рисков. Такая ситуация, по его словам, привела к "запредельно высокой стоимости капитала", которая не позволяет континенту использовать свой потенциал и еще больше усугубляет экономический разрыв между Севером и Югом.

По его словам, если доступ к финансированию улучшится, то Африка сможет стать "зеленой электростанцией", которая поможет миру избавиться от ископаемого топлива и достичь целей Парижского соглашения. 

"По мере того, как мы вступаем в новую эру глобальной взаимозависимости, она должна перерасти во взаимные отношения. Должен быть сдвиг в сторону более сбалансированного и справедливого глобального партнерства с целенаправленной передачей технологий и намеренным притоком капитала на Глобальный Юг", - сказал Руто. - Это также означает предоставление Африке места за столом переговоров для поиска решений, которые будут работать для всех нас в духе сотрудничества и взаимопонимания".

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