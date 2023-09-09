В текст итоговой декларации не вошли слова о "российской агрессии"

В Нью-Дели стартовал саммит «Большой двадцатки». Главными темами форума под председательством Индии называют кредиты международных организаций развивающимся странам, реформу международной долговой системы, регулирование криптовалют и продовольственную безопасность.

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Переговоры проходят в отсутствие лидеров России и Китая. В Кремле сообщали, что Владимир Путин не планирует даже видеообращение к участникам форума. Москву представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лидер КНР Си Цзиньпин так же пропускает саммит «Большой двадцатки» – впервые с 2012. Официальный Пекин не объяснил причину такого решения, оставив место для различных спекуляций. Китайскую делегацию возглавил премьер госсовета Ли Кэцян.

Одна из интриг саммита – удастся ли его участникам представить общую декларацию. С начала российского вторжения в Украину «Двадцатка» до сих пор не могла согласовать единый документ из-за разногласий по вопросу об осуждении Москвы.