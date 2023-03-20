Протесты против роста цен в Кении переросли в столкновения с полицией

В понедельник в Кении произошли столкновения между демонстрантами и полицией во время акций протеста против роста цен, в том числе у правительственных зданий в столице страны Найроби. Не менее 20 человек задержаны.

Местные СМИ сообщают, что центром протестов стал один из беднейших кварталов Найроби - Кибера. Протестующие попытались прорваться к мэрии.

Против агрессивно настроенных демонстрантов, бросавших камни в стражей порядка, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Кении отмечен стремительный рост цен на товары первой необходимости. Курс местной валюты - шиллинга - резко снизился по отношению к доллару США. Жители страны пострадали и от рекордной засухи.

В феврале инфляция в Кении достигла 9,2%, при этом быстрее всего дорожают продукты.