Подвела ли Европа палестинцев, изолировав ХАМАС?

Когда в январе 2006 года ХАМАС победил на выборах в палестинское законодательное собрание, у Европы возникла проблема.

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Палестинская демократия, которую начали строить после подписания соглашений в Осло в 1993 году, привела к тому, что на выборах победила группа, которую в Европе считали террористами.

Запад немедленно объявил бойкот избранному правительству во главе с ХАМАС до тех пор, пока оно не согласилось признать Израиль и отказаться от насилия. ХАМАС отказался и в 2007 году установил контроль над сектором Газа.

С тех пор Европейский Союз является одним из крупнейших доноров, оказывающих помощь палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, поддерживая местную экономику и не давая населению погрузиться в нищету.

Однако ЕС придерживается строгой политики "отсутствия контактов" с ХАМАС, отказываясь взаимодействовать с боевиками и направляя помощь в Газу через агентства ООН и другие организации, которые, по его мнению, не связаны с ХАМАС.

В субботу Еврокомиссия увеличила объем гуманитарной помощи палестинцам в три раза — до 75 млн евро. В то же время она "пересматривает" около 396 млн евро неизрасходованной помощи на цели развития, чтобы убедиться, что деньги ЕС не попали в руки ХАМАС.

Euronews побеседовал с двумя экспертами, которые разошлись во мнениях относительно решения ЕС изолировать ХАМАС и его влияния на дипломатические рычаги блока в регионе.

Помощь ЕС — "спасательный круг" для палестинцев

По мнению директора программы "Рейнхард" по борьбе с терроризмом и разведке Вашингтонского института Мэтью Левитта, бойкот ХАМАС со стороны Запада был единственным приемлемым ответом на победу этой группировки на выборах.

"Люди имеют право голосовать за кого угодно, но это влечет за собой последствия, — сказал Левитт в интервью Euronews. — ХАМАС никогда не был частью решения. Мы также должны помнить, что ЕС и его союзники поддерживали связь с лидерами ХАМАС после их победы на выборах 2006 года, но в то время Западу было важно определить, как он поступает с террористами".

По словам Левитта, постоянная помощь ЕС и его западных союзников была — и остается — спасательным кругом для уязвимых палестинцев, обеспечивая их основные базовые потребности.

Ежегодно ЕС выделяет не менее 82 млн евро БАПОР — агентству ООН, предоставляющему основные услуги палестинским беженцам, а в 2022 году только на выплату зарплат и пенсий палестинским госслужащим, инвестиции в больницы и поддержку уязвимых домохозяйств было выделено 145,35 млн евро в рамках помощи развитию.

Палестинцы забирают гуманитарную помощь от ООН в городе Газа, май 2021 John Minchillo/AP Photo

При этом руководитель отдела государственного управления Института высших исследований в Дохе Тамет Кармут, работавший в Газе по линии Программы развития ООН (ПРООН), считает, что помощь ЕС также увековечила состояние зависимости палестинцев и одновременно "освободила" Израиль от его обязанностей.

"Палестинцы по капле получают помощь, чтобы выжить, в то время как им нужна операция по выживанию. Но никто не готов принять это решение за них", — пояснил он.

Кармут также считает, что, изолировав ХАМАС, Европа стала еще больше подчиняться израильским интересам, что позволяет Израилю постоянно срывать мирный процесс.

"Хотя щедрые доноры, несомненно, помогли палестинскому народу, они также заплатили цену израильской оккупации, и это цинично и печально поддерживает оккупацию, — добавил он. — Агентства ООН также стали агентами израильского аппарата безопасности, но при этом подвергались огромному давлению, поскольку ХАМАС выступал против этих договоренностей".

Тамет Кармут также рассказал Euronews, что из-за роли сотрудников ООН в поддержании западного бойкота ХАМАС на них в конечном итоге было оказано давление, чтобы они "делились с ХАМАС информацией" о том, что поступает в сектор Газа и из него, а это означает, что помощь становится всё более политизированной.

"Ключевой вопрос, который Европа должна была задать себе в то время: как эффективно использовать помощь, чтобы обеспечить соблюдение мирного процесса с обеих сторон. Но этот вопрос никогда не обсуждался в европейской политике, как будто это было табу", — считает исследователь.

Бывшие европейские лидеры, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, в прошлом выражали сожаление по поводу решения о немедленном бойкоте ХАМАС в 2007 году, заявляя, что международное сообщество должно было привлечь боевиков-исламистов к диалогу.

Саботаж помощи возможен

Однако Мэтью Левитт считает, что Запад должен был установить четкие "красные линии" в отношении ХАМАС.

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Он также считает, что, хотя первоочередной задачей ЕС сейчас должно быть обеспечение доставки в Газу необходимой гуманитарной помощи, он также имеет право расследовать возможное перенаправление средств в пользу ХАМАС.

"Реальность такова, что ХАМАС контролирует сектор Газа, и поэтому следует предположить, что часть поступающей помощи направляется не по назначению, — сказал он. — Возможность перенаправить помощь или увести ее в сторону реальна. Есть очень веские причины для того, чтобы пересмотреть порядок оказания помощи, но не то, должна ли она оказываться".

В последние годы депутаты Европарламента выражали обеспокоенность по поводу возможного перенаправления европейских средств ХАМАС. В 2021 году евродепутат от Швеции Чарли Ваймерс в письменном вопросе к Еврокомиссии задал вопрос о том, не противоречит ли выделение Евросоюзом средств в размере 1,7 млн евро Исламскому университету Газы (IUG), имеющему тесные и документально подтвержденные связи с ХАМАС, обязательствам блока по борьбе с терроризмом.

В своем ответе тогдашний еврокомиссар по вопросам образования Мария Габриэль заявила, что Еарокомиссия аннулировала грантовые соглашения с IUG в 2021 году после того, как он отказался согласиться с пунктом, согласно которому бенефициары должны были гарантировать отсутствие связей с лицами, включенными в список ограничительных мер ЕС.

На прошлой неделе Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по IUG, заявив, что он используется в качестве "тренировочного лагеря" для боевиков ХАМАС.

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Однако, по словам Кармута, несмотря на эти заявления, не было представлено "ни малейших" доказательств или разведданных, подтверждающих, что средства ЕС перенаправляются ХАМАС, в то время как существует множество доказательств того, что Израиль нацелен на проекты, финансируемые донорами на палестинских территориях.

Палестинский ребенок в школе ООН. 2021 Khalil Hamra/AP Photo

В 2021 году был отмечен всплеск разрушений Израилем палестинской инфраструктуры, в том числе проектов, финансируемых ЕС, что побудило представителей ЕС и Великобритании посетить пострадавшие районы Западного берега реки Иордан.

В заявлении от 2021 года Европейская служба внешних связей (EEAS) сообщила, что израильские власти разрушили 150 финансируемых донорами сооружений, в результате чего на Западном берегу были вынуждены покинуть свои дома 656 человек, включая 359 детей.

В ходе конфликтов, в том числе 11-дневной войны 2021 года, Израиль также наносил удары по водозаборным скважинам и трубопроводам, несмотря на то, что многие проекты в области водоснабжения финансировались иностранными донорами.

Хотя ЕС неоднократно осуждал нападения израильских поселенцев на палестинцев, а также целенаправленные обстрелы важнейших объектов палестинской инфраструктуры, он никогда не расследовал, каким образом Израиль мог намеренно подорвать собственные проекты ЕС в области развития в регионе.

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В понедельник Еврокомиссия объявила, что активизирует свои усилия по доставке помощи в Газу, направив в Египет рейсы с гуманитарными грузами ЮНЕСКО, поскольку международные усилия по открытию гуманитарных коридоров продолжаются.