Лидеры Евросоюза договариваются о помощи палестинцам

Глава Совета Евросовета от имени всех стран-членов осудил нападение ХАМАС на Израиль. Во вторник Шарль Мишель попытается привести их к согласию в отношении помощи палестинцам

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Во вторник в режиме видеоконференции пройдет экстренный саммит Евросоюза. Главы государств и правительств обсудят продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАС и постараются выработать единую позицию после недели колебаний и противоречивых заявлений о ситуации на Ближнем Востоке и помощи палестинцам. В воскресенье от имени руководителей 27 стран-членов ЕС выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель:

«Мы самыми решительными словами осуждаем ХАМАС и его жестокие террористические нападения на Израиль и израильский народ. Террору нет оправдания. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников. Мы полностью солидарны с израильтянами. Израиль имеет право защищать себя в полном соответствии с международными законами и международным гуманитарным правом».

Глава Еврокомиссии на прошлой неделе побывала в Израиле и встретилась в премьер-министром Биньямином Нетаньяху, демонстрируя поддержку его страны Евросоюзом. Но по возвращении в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за то, что она не потребовала от израильтян сдерженности в ответ на нападения ХАМАС и не встретилась с представителями палестинцев:

«Отвратительные действия ХАМАС являются отличительной особенностью террористов. Я знаю: то, как Израиль ответит, покажет, что это демократия».

Разнобой с реакцией на вторжение ХАМАС в Израиль начался неделю назад, когда Еврокомиссар по политике соседства Оливер Вархеи объявил, что Брюссель заморозит помощь палестинцам на сумму 691 млн евро. Однако через сутки Верховный представитель по иностранных делам Жозеп Боррель заявил, что им будет выделено больше денег. Гуманитарная помощь жителям Газы в конечном итоге была утроена с 25 млн до 75 млн евро, оставив лидерам ЕС возможность прийти к общему мнению на виртуальной встрече в верхах во вторник.