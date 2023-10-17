Как дети используются в дезинформации о войне между Израилем и ХАМАСом

Дети стали одним из наиболее эффективных инструментов распространения фейковых сообщений о военных конфликтах. Мы разобрали для вас несколько недавних резонансных примеров.

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С тех пор как боевики ХАМАС ворвались в Израиль 7 октября, поток видео и фотографий заполонил социальные сети, из-за чего пользователям становится сложнее отличать факты от вымысла.

В видеороликах, которые мы видели, часто упоминаются дети… Давайте внимательнее посмотрим на дезинформацию с использованием детей – и перейдем к фактам.

Детские слёзы

В любом конфликте или беспрецедентном событии дети могут стать мишенью и объектом дезинформации. Первым вирусным видео, которое мы заметили, поделились сотни тысяч раз. В нем утверждается, что изображен палестинский ребенок в секторе Газа, плачущий после ударов израильской армии.

Благодаря поиску исходных изображений, мы нашли оригинальное видео на YouTube, которое на самом деле датируется 2014 годом. Судя по описанию, оно было снято в сирийском городе Хомс. На видео мальчик оплакивает гибель сестры.

Дети в клетке

Следующее видео шокирует, но оно также оказалось фальшивкой. Утверждается, что показывает похищенных израильских детей, содержащихся в клетках в секторе Газа.

Когда мы впервые увидели это видео, было несколько деталей, которые заставили нас усомниться в его аутентичности. Мы заметили одну вещь: клетки не заперты. И голос человека за камерой тоже звучит странно.

По данным израильского сайта проверки фактов FakeReporter, оригинальное видео TikTok было фактически опубликовано за три дня до того, как ХАМАС начал свое наступление 7 октября. Однако аккаунт заблокировали на несколько дней, а видео удалили.

Испанский сайт проверки фактов Maldita нашел второе видео тех же детей, на этот раз сидящих возле дома, опубликованное 8 октября в том же аккаунте TikTok и снова удаленное.

Буквально несколько дней назад аккаунт, опубликовавший оригинальное видео, был восстановлен. Мужчина, стоящий за этим, пояснил, что дети на самом деле его родственники и не имеют никакого отношения к конфликту между Израилем и ХАМАСом.

_Более миллиона человек покинули свои дома в секторе Газа в преддверии ожидаемого наземного наступления Израиля.

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По данным ЮНИСЕФ, этот конфликт стал самой смертоносной из пяти войн в Газе для обеих сторон: погибло более 4000 человек, включая сотни детей.