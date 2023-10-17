Еврокомиссара призывают к отставке за высказывания о палестинцах

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Межпартийная группа из 73 евродепутатов потребовала отставки еврокомиссара по расширению и соседству венгра Оливера Вархаи. На прошлой неделе он создал в Брюсселе пиар-катастрофу, когда самовольно объявил о замораживании помощи ЕС палестинским властям. Вархаи заявил в соцсети X, что все платежи и проекты будут приостановлены из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Опасаясь международного скандала, Еврокомиссия дезавуировала заявление Вархаи, отметив, что еврокомиссар действовал по своей инициативе. Теперь несколько евродепутатов требуют его уволить.

Натали Луазо от Франции:

"Вархеи написал в Tweeter о Палестине так, как будто он на словах и на деле может заморозить поддержку её народу. У него нет на это полномочий. Вархаи сделал вид, что у него есть сомнения в том, куда идут эти деньги. Еврокомиссар распоряжается этими деньгами уже четыре года. Если он не знает, что делает, или утверждает, что деньги поступают террористам, то он должен уйти в отставку. Вархаи посеял сомнения и подозрения в отношении Евросоюза, бросил тень на его репутацию. И опять же, он должен уйти в отставку".

73 евродепутата четко выразили это пожелание в совместном письме, адресованном начальнице венгра немке Урсуле фон дер Ляйен.

Барри Эндрюс от Ирландии:

"Я думаю, что еврокомиссар не может остаться в этой должности, поскольку он облил грязью своё учреждение и испортил его репутацию. Мы призываем его уйти в отставку или чтобы председатель фон дер Ляйен заставила его уйти. Это в ее силах. Очевидно, что Венгрия может выдвинуть другую кандидатуру".

В ответ на это письмо Брюссель заявил, что Урсула фон дер Ляйен доверяет всем членам своей коллегии еврокомиссаров.

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