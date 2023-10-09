Евросоюз приостанавливает все платежи палестинским властям, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства.

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Брюссель "немедленно" приостановил все выплаты палестинским властям из общего бюджета ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Оливер Вархейи назвал это ответом на военное нападение ХАМАС на Израиль.

«Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия ставит на пересмотр весь свой портфель на нужды развития этих получателей на общую сумму 691 млн евро», - написал Вархейи в X (бывшем Twitter).

По его словам, этот шаг повлияет на все платежи и все проекты. Кроме того, все новые бюджетные ассигнования, в том числе на 2023 год, будут отложены «до дальнейшего уведомления», добавил комиссар.

«Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Разжигание ненависти, насилия и прославление террора отравили умы слишком многих людей, - отметил Вархеи. - Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас».

ЕС традиционно был основным поставщиком гуманитарной и финансовой помощи Западному Берегу, который частично управляется Палестинской автономией и президентом Махмудом Аббасом. Эта поддержка идет на основные услуги, такие как здравоохранение, социальная помощь, зарплаты госслужащим и проекты развития в сфере «государственного строительства».

В сектор Газа деньги направляются через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.