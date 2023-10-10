Евросоюз намерен и дальше помогать палестинцам

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам заявил, что Израиль не в праве блокировать сектор Газа. Жозеп Боррель сказал, что нужно больше помогать палестинцам.

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В ответ на нападение группировки ХАМАС в минувшую субботу Израиль перекрыл снабжение сектора Газа водой, газом и продовольствием. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам заявил, что такая блокада не соответствует международному праву. Жозеп Боррель выступал на экстренном совещании министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждалась реакция блока на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Жозеп Боррель: «Дело в том, что в настоящий момент число жертв в Газе увеличивается: 150 тысяч человек оказались внутренне перемещёнными лицами. Гуманитарная ситуация там крайне тяжелая, поэтому нам придется оказать больше поддержки. Не меньше, а больше».

Министерская встреча проходила в напряженной обстановке после того, как в понедельник еврокомиссар из Венгрии в одностороннем порядке объявил, что ЕС немедленно прекращает предоставление палестинским властям денег на нужды развития. Заявление Оливера Вархеи осудили Ирландия, Люксембург, Испания и Бельгия, которые считают, что у него нет на это полномочий.

Профессор европейского права Альберто Алеманно заметил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен безоговорочно поддержала Израиль:

«Она заняла чрезвычайно твердую позицию, по сути говоря: Израиль подверглся нападению на собственной территории, это был удар по израильскому правительству, эта страна имеет на право на самооборону, которое не может подвергаться никаким ограничениям и не является нарушением гуманитарного права. Но такая позиция, похоже, противоречит ценностям, лежащим в основе Евросоюза, ценностям, которые мы часто проповедуем по всему миру".

Чрезвычайная гуманитарная помощь Евросоюза палестинцам не была приостановлена, но ЕС пересматривает некоторые проекты развития, которые он финансирует. Жозеп Боррель завил, что подавляющее большинство стран-членов поддерживают оказание дальнейшей помощи палестинцам.