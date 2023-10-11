Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа

By Euronews

Четвертую ночь подряд Израиль и ХАМАС обмениваются авиаударами. Число жертв с обеих сторон продолжает расти. Больницы Газы переполнены, там заканчиваются медикаменты

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Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться авиаударами: за четыре дня в секторе Газа было поражено около 2.300 целей.

Число жертв с двух сторон постоянно растет: по официальным данным погибло более 1200 израильтян и 900 палестинцев.

Также накануне ЦАХАЛ сообщил об обнаружении более 1500 тел боевиков ХАМАС на своей территории.

Гуманитарные организации просят создать коридоры для доставки помощи на территорию, управляемую палестинцами.

ВОЗ и ООН обеспокоены тем, что в условиях практически полной блокады больницы переполнены ранеными и у них заканчиваются запасы медикаментов.

Некоторые союзники Израиля заявляют, что "коллективное наказание более 2 млн. человек, подавляющее большинство из которых — мирные жители, не может быть оправдано".

В настоящее время подтверждена гибель двух высокопоставленных чиновников ХАМАС — Джавада Абу Шмалы, министра экономики движения в секторе Газа, и Захарии Абу Маамара, руководившего управлением по внутренним связям.

Израильское правительство пообещало разыскать и наказать всех, кто был причастен к субботнему нападению.

Растет дипломатическая поддержка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который говорит о возможности формирования правительства национального единства в условиях кризиса.

В четверг в страну прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы продемонстрировать Израилю поддержку Вашингтона.

Жестокость нападения боевиков потрясла многих.

Убийство десятков мирных жителей, включая женщин и малолетних детей, в кибуце Кфар-Аза, расположенном недалеко от границы с Газой, было осуждено президентом США Джо Байденом как "акт абсолютного зла".

К границам сектора Газа продолжают стягиваться войска ЦАХАЛа.

Накануне министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на палестинский анклав.