Удар по европейскому саммиту: не явились лидеры Азербайджана и Турции

Президент Азербайджана отказался от участия во встрече европейских руководителей в Гранаде (Испания). Тем самым Ильхам Алиев лишил саммит одного из главных событий - переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве ЕС о разрядке напряженности на Кавказе.

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Один из ключевых союзников Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не приехал на встречу в Испании, сославшись на простуду.

На саммит Европейского политического сообщества съезжаются 45 лидеров со всей Европы, кроме России и Беларуси, чтобы поговорить об общих проблемах и неформально пообщаться. Сначала они соберутся в четверг в четырех рабочих группах для обсуждения вопросов многосторонних отношений, окружающей среды, цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Но главной темой станет война в Украине, в связи с чем в Гранаду приехал президент Владимир Зеленский.

Затем у них будет несколько часов для общения в формате двусторонних встреч. Именно тогда председатель Европейского совета Шарль Мишель надеялся встретиться с Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако с премьер-министром Армении встретятся только три лидера стран ЕС.

'Ответственность на Азербайджане'

Решение Алиева не участвовать в саммите объясняется "антиазербайджанской атмосферой", заявил агентству AFP один чиновник из Баку.

Саммит проходит всего через две недели после того, как войска Азербайджана начали молниеносное наступление с целью вернуть контроль над Нагорным Карабахом. Это привело к массовому исходу этнических армян из анклава и вызвало опасения этнических чисток.

Российские миротворцы, размещенные в этом горном регионе после заключения в 2020 г. при посредничестве Москвы мирного соглашения, держались в стороне от этой новой фазы конфликта.

ЕС осудил наступление Азербайджана, а Мишель в интервью Euronews ранее на этой неделе заявил, что "крайне разочарован" решением Баку. Он призвал к переговорам для "закрепления обязательств с обеих сторон", подчеркнув, однако, что "на стороне Азербайджана, который начал эту военную операцию, лежит большая ответственность".

ЕС также пообещал выделить Армении миллионы евро на гуманитарную помощь, а Франция во вторник объявила, что поставит в Ереван военную технику.

Важное место в повестке дня саммита также должна занять напряженность на Балканах. Вполне возможна встреча президента Сербии Александра Вучича с президентом Косово Вьосой Османи. Однако, поскольку роль Османи носит в основном церемониальный характер, прорыв в переговорах маловероятен.

'Продуктивный день для Украины и Европы'

Лидер, привлекающий к себе, вероятно, наибольшее внимание, это Владимир Зеленский. Украинский президент заявил накануне, что привезет "существенные предложения" по укреплению архитектуры европейской безопасности.

"Ключевым приоритетом Украины, особенно с наступлением зимы, является укрепление противовоздушной обороны, - заявил он, указав на "новые соглашения с партнерами", которые необходимо доработать и реализовать.

"Это должен быть продуктивный день для Украины и Европы в целом", - добавил он.

Елисейский дворец подтвердил, что Макрон и Зеленский встретятся.

За саммитом Европейского политического сообщества последует в пятницу неформальное заседание Совета Евросоюза. На нём 27 лидеров ЕС, как ожидается, обсудят вопросы расширения Союза, миграции и приоритетные направления деятельности блока на следующий законодательный срок.