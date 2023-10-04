Алиев не приедет на переговоры в Гранаде с участием Пашиняна

Азербайджан отказался от переговоров, в частности, из-за военной помощи, которую Франция обещала Армении.

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Азербайджан отказался от переговоров с участием Армении, Франции, Германии и ЕС в испанской Гранаде 5 октября.

В Баку это решение объяснили отсутствием "необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами". В СМИ Азербайджана в числе причин срыва называют недавние заявления председателя Евросовета по Нагорному Карабаху, военную поддержку Армении Францией и возражения Берлина и Парижа против участия в переговорах Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет на переговоры несмотря на решение Азербайджана, он также выразил сожаление, что в этот не будет подписано мирное соглашение между двумя странами.

5 октября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге пройдет голосование по резолюции с призывом к ЕС принять санкции против некоторых членов правительства Азербайджана и пересмотреть отношения с Азербайджаном из-за блокады и военной операции в Нагорном Карабахе.