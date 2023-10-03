Споры вокруг кандидатуры Вопке Хукстры на пост еврокомиссара по климату

By Euronews

Бывшего министра иностранных дел Нидерландов критикуют за его нефтяное прошлое и чересчур амбициозные климатические цели.

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Члены комитета по охране окружающей среды Европейского парламента обсудили неоднозначную кандидатуру Вопке Хукстры, претендующего на пост комиссара ЕС по вопросам климата.

Его выдвижение произошло после отставки зампредседателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

Хукстра, бывший вице-премьер, министр иностранных дел Нидерландов и лидер консервативной партии "Христианско-демократический призыв", пообещал продолжить реализацию амбициозного климатического плана ЕС.

Вопке Хукстра, кандидат в еврокомиссары по вопросам климата:

— С Европейским зелёным пактом председатель фон дер Ляйен, бывший исполнительный заместитель председателя Тиммерманс заложили основы "зеленой" трансформации Европы. И я хочу заверить вас в том, что преемственность этому сохраняется по всей программе Зеленого пакта. Что касается моего собственного портфеля, то я нацелен на скорейшее завершение всех текущих переговоров, но я не буду выполнять роль наблюдателя. Это просто не соответствовало бы масштабу, величине нашей задачи.

Хукстра подвергался критике за свою бережливость, а его гибкость в вопросах климата ставилась под сомнение из-за его прошлого в нефтяной промышленности.

Один из немецких евродепутатов выразил опасение, что крупнейшая политическая группа Евросоюза - Европейская народная партия, в состав которой входит и партия Хукстры, будет злоупотреблять своим положением.

Главный вопрос заключается в том, будет ли ЕНП продолжать свою антизеленую политику, голосуя против всех климатических законов, или у нас будет амбициозная климатическая политика? И он должен быть еще более убедительным. Он хорошо говорит, но нет конкретики. Поэтому я постараюсь припереть его к стенке Михаэль Блосс немецкий евродепутат, Зелёные — Европейский свободный альянс

На слушаниях Хукстра заявил, что к 2040 г. он намерен сократить выбросы CO2 на 90%. Это обещание вызвало негодование даже среди его однопартийцев.

Ему нужно убедить Комитет по окружающей среде, и поэтому он берет на себя обязательства, которые мне не всегда нравятся. Так что мы не очень рады тому, чтобы уже сейчас зафиксировать амбициозные цели на 2040 год Петер Лизе евродепутат от ЕНП Германии

После долгих дебатов Комитет отложил принятие решения по кандидатуре Хукстры до вторника. Если зеленый свет будет дан — в четверг его окончательную судьбу на голосовании решат евродепутаты.