Министр иностранных дел Нидерландов Хопке Хукстра был выдвинут в пятницу правительством на пост члена Еврокомиссии после того, как курирующий в ней вопросы климата Франс Тиммерманс ушел в отставку, чтобы принять участие в предстоящих национальных выборах.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра готовится занять важный пост в Брюсселе. Его выдвинуло уходящее в отставку правительство.

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Временный премьер-министр Нидерландов Марк Рютте:

"После консультаций внутри правительства и с председателем Еврокомиссии я принял решение предложить Вопке Хукстру в качестве кандидата в члены Еврокомиссии".

Недавно четырехпартийное коалиционное правительство распалось на фоне разногласий по поводу миграционной политики.

Хукстра занимает пост главы МИД Нидерландов с 2022 года. Если он пройдет слушания в Европарламенте, то может сменить курирующего вопросы климата Франса Тиммерманса. Этот голландец ушёл с поста испольнительного вице-председателя Еврокомиссии, чтобы баллотироваться на национальных выборах.

Известный в Брюсселе как "мистер Нет", Хукстра выступал против совместных заимствований денег странами ЕС, когда занимал пост министра финансов Нидерландов.