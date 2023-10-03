"Он пришёл ко мне с горящим факелом": каждый 4-й голландский депутат взят под защиту из-за угроз

"Я не ожидала, что мне понадобятся беспрецедентные меры безопасности для того, чтобы служить своей стране". "Политики боятся говорить с трибуны или публиковать посты, потому что осознают риски". "Это всё более токсичная среда" – голландская демократия в опасности?

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Сигрид Кааг, первая женщина-министр финансов в истории Нидерландов, уходит из политики.

За последние 20 месяцев нынешнему заместителю премьер-министра королевства неоднократно угрожали убийством, но самый страшный момент произошел в январе прошлого года, когда мужчина по имени Макс ван ден Б. явился к ней домой с криками и размахивая горящим факелом.

Семья министра, включая маленьких детей, находилась дома. Мужчина вёл прямую трансляцию своей акции в социальных сетях.

Кааг – не единственный политик в стране, пострадавший от "гнева" избирателей, особенно в социальных сетях: с подобными ситуациями сталкивались десятки членов парламента.

По данным нидерландской программы расследований Zembla, по меньшей мере 41 депутат – более четверти из 150 парламентариев – в той или иной форме взяты под защиту государства из-за поступающих в их адрес угроз.

Сигрид Кааг прибыла на заседание Совета министров в Гааге. BART MAAT/AFP

"Мой приоритет – семья"

В 2017 году либера либералов Кааг называли восходящей звездой нидерландской политической сцены, и многие считали, что она может стать первой женщиной-премьером в стране, но после долгих раздумий она решила завершить карьеру.

"Когда кто-то приходит к вашему дому с горящим факелом, это влияет на ваш выбор, потому что вы не знаете, что ещё может произойти, и безопасность вашей семьи, безусловно, превыше всего", – заявила Кааг в интервью Euronews.

"Но не это стало причиной моего ухода из национальной политики. Для меня это было испытанием, но в целом ситуация оставалась терпимой. Для моей семьи всё было иначе. Я всегда прислушиваюсь к близким, их мнение для меня важнее всего на свете", – добавила она.

Давление на семью Кааг было настолько велико, что министр финансов объявила, что уйдёт со своего поста после досрочных парламентских выборов в ноябре.

Кааг также не вернётся к руководству леволиберальной партией "Демократы 66" (D66), с которой началась её политическая карьера.

"В течение трёх десятилетий я работала на международном уровне. Я часто работала в странах, переживающих кризисы или конфликты. Когда я вернулась, я не ожидала, что мне понадобятся беспрецедентные меры безопасности для того, чтобы служить своей стране, демократической и безопасной, – отмечает она.

Хотя министр не уточняет, какой именно вид защиты ей обеспечен, меры, применяемые к другим голландским политикам, варьируются от услуг телохранителей до защиты их персональных данных и установки в домах тревожной кнопки для экстренного вызова полиции.

"В последние годы количество угроз действительно стремительно растет. В 2021 году в компетентное подразделение полиции поступило 588 случаев, тогда как в 2022 году их было уже 1125", – заявила Euronews Линда Бос, профессор кафедры политических коммуникаций Амстердамского университета.

Один из коллег Кааг по партии, Ян Патернотте, рассказал журналистам, что, когда его семья нанимает нового бэбиситтера, ему показывают "где находится пеленальный столик, где лежат подгузники, а также где спрятана тревожная кнопка".

Министр финансов Нидерландов и лидер либеральной партии D66 Сигрид Кааг идёт отдать свой голос на муниципальных выборах. BART MAAT/AFP or Licensors

Теория заговора о "злой элите"

Проблема в Нидерландах носит структурный характер, а женщины-политики особенно часто подвергаются нападкам из-за своего возраста и пола.

По данным исследования Утрехтского университета, в 2021 году Кааг стала депутатом, получившим наибольшее количество сообщений с угрозами и ненавистническим контентом в голландском парламенте: в среднем 22% от общего числа писем.

"Лично для меня тот факт, что я женщина, возглавляющая прогрессивную партию, подливает масла в огонь, по крайней мере, для некоторых людей", – утверждает министр.

"Не помогает и то, что социальные сети в наше время играют очень негативную роль. Санитарный кризис стал благодатной почвой для распространения теорий заговора, теперь эти идеи повсюду", – добавила она.

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Последствия крайне поляризованного политического климата ощущаются, пока страна пытается его сдерживать.

Как и во многих странах, голландское общество поляризовано, и политический климат становится всё более напряжённым.

"Угрозы поступают в адрес политиков из разных частей политического спектра, увеличилось количество случаев, которые квалифицируются как уголовные преступления. Кроме того, многие угрозы поступают из-за рубежа и через социальные сети, что затрудняет судебное преследование", – поясняет профессор политической коммуникации.

В 2022 году нидерландские спецслужбы подготовили доклад, в котором указаны группы, отстаивающие нарратив "злой элиты" – врага народа, который якобы втайне контролирует мир.

Последователи этой теории – в основном молодые люди, распространяющие недоверие к институтам в социальных сетях. Некоторые их высказывания доходят до прославления насилия и могут быть квалифицированы как экстремизм.

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Поляризацию общества иллюстрирует и состав нынешнего парламента.

"В парламенте сейчас больше партий, чем когда-либо (21), от крайне левых до крайне правых, и политики на разных концах спектра по сути ненавидят друг друга", – говорит Бас Бателаан, управляющий партнёр Public Matters, консалтинговой компании по связям с общественностью.

"Когда я был молодым, зачастую две крупные силы формировали коалиционные правительства, а сейчас для создания коалиции необходимо как минимум четыре партии", – добавил он.

Сигрид Кааг общается с прессой в Гааге. REMKO DE WAAL/AFP

Голландская демократия в опасности?

Ряд политиков называют угрозы и акции устрашения "прямой атакой на демократию" в стране.

"Мы должны быть осторожны. Демократия уязвима, и мы не должны воспринимать её как должное, не должны быть наивными в отношении потенциальных угроз", – заявила уходящий министр финансов.

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В ходе недавнего опроса, проведённого новостным изданием NOS, многие политики признаются, что больше не публикуют определённые посты в социальных сетях и, опасаясь последствий, а также стараются не обращаться с трибуны к ультраправым политикам в парламенте.

"Я боюсь, что политики будут реже высказывать своё мнение в конкретных случаях, опасаясь мести. Это также может повлиять на амбиции начинающих политиков", – считает Линда Бос.

Бателаан согласен с профессором политических коммуникаций: "Люди боятся говорить, они дважды подумают, прежде чем взять слово, потому что осознают риски. Это всё более токсичная среда".