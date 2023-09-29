Программа "О положении Союза": Еврокомиссар Домбровский побывал в логове китайского дракона. Центральная Азия обгоняет Восточную Европу. Пивная инфляция на Октоберфесте

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Это решающий момент для отношений Европы с Китаем, если верить еврокомиссару по торговле. Валдис Домбровскис на этой неделе отправился в логово дракона, заявив своим китайским коллегам, что ЕС успешно противостоит беззаконному капитализму.

По его словам, обе стороны теперь могут выбрать путь к взаимовыгодным отношениям или путь медленного размежевания. Указывая на ошеломляющий торговый дефицит ЕС с КНР, составляющий почти 400 млрд евро, Домбровскис не стал смягчать свои слова:

«У нас также есть реальные опасения по поводу доступа к рынку и других проблем. Деловая среда стала более политизированной и менее предсказуемой. Мы попросили наших китайских партнеров сотрудничать с нами в решении этих проблем. В частности, мы хотим видеть больше прозрачности, предсказуемости и взаимности».

Экономические отношения между Китаем и ЕС оказались в центре внимания в начале сентября после того, как Еврокомиссия начала расследовать субсидирование Пекином производства электромобилей.

Искажая рынок одной из жемчужин промышленной короны Европы, Китай перешел красную черту. Именно это Брюссель давал понять Пекину. Серьезный спад европейского автомобильного бизнеса может вызвать эффект домино, который Европа не может себе позволить.

Центральная Азия обгоняет Восточную Европу

Не забывайте: европейская экономика остается вялой, а уровень инфляции устойчиво высок.

Именно последнее обстоятельство вызывает большое беспокойство Европейского центрального банка. На слушаниях в Брюсселе на этой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард ясно дала понять, что процентные ставки останутся высокими до тех пор, пока борьба с инфляцией не будет выиграна:

«Мы по-прежнему полны решимости добиться своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому показателю в 2%. Инфляция продолжает снижаться, но, как ожидается, все еще будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. В любом случае, ЕЦБ обеспечит то, что ключевые процентные ставки будут установлены на достаточно ограничительном уровне так долго, как это необходимо».

Обратная сторона: пока процентные ставки в еврозоне остаются на исторически высоком уровне, экономике трудно расти. Как показывают последние прогнозы, это же начинает влиять на остальную Европу.

Эту ситуацию прокомментировала для нас Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Пивная инфляция на Октоберфесте

Мы уже упоминали об инфляции: последний годовой показатель в еврозоне составил 4,3%. Это меньше, чем рост цены литровой кружки пива на 6,1% на Октоберфесте в этом году в Мюнхене. «Maß», как его называют, стоит до 14,40 евро в больших палатках – это почти на один евро больше, чем в прошлом году.

Дороже также стоит простая половинка курицы-гриль, за которую проголодавшимся нужно выложить до 20 евро.

Тем не менее, гуляки, одетые в традиционные ледерхозены и платья дирндль, похоже, не беспокоятся. Столица Баварии снова заполнена миллионами людей, которые, как ожидается, присоединятся к веселью до последнего дня, следующего вторника.

Не успеете к тому времени доехать до Мюнхена? Не переживайте, позже в октябре в других городах Германии пройдут свои пивные фестивали".