Вице-председатель Еврокомиссии предупредила о попытках Кремля манипулировать голосами избирателей. Вера Йоурова призвала онлайн-платформы усилить борьбу с дезинформацией.

Брюссель обеспокоен потоком антизападной пропаганды и фальшивых новостей, поступающих из России в связи с предстоящими выборами в Европарламент и национальные органы власти. Вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности предупредила о попытках Кремля манипулировать голосами избирателей. Вера Йоурова призвала цифровые платформы, подписавшие так называемый Кодекс практики борьбы с дезинформацией, соблюдать его:

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"Против нас ведут войну в информационном пространстве. По мере приближения национальных и европейских выборов злоумышленники попытаются использовать конструктивные особенности платформ для манипулирования. Выборы станут важным испытанием для Кодекса, которое подписавшие его платформы не должны провалить".

Крупнейшие онлайн-платформы, подписавшие Кодекс полгода назад (Google, Meta, Microsoft, TikTok), опубликовали во вторник первый отчет о том, как они выполняют своё обязательство пресекать распространение дезинформации. Они утверждают, что были обезврежены миллионы фейковых аккаунтов, и установлены ограничения на вводящий в заблуждение контент.

Йоуова осудила Илона Маска, который, приобретя Twitter, решил вывести эту соцсеть из-под действия Кодекса:

" Господин Маск знает, что если он откажется от Кодекса борьбы с дезинформацией, это не сойдёт ему с рук. У нас полностью вступил в силу Закон о цифровых услугах. Мы будем обеспечивать его выполнение. У нас есть очень хорошо оснащенное подразделение, которое будет отслеживать и контролировать работу платформ. А сеть Twitter обозначена как очень крупная онлайн-платформа. Я призываю Twitter: "вы должны соблюдать европейские и международные законы. Мы будем наблюдать за тем, что вы делаете".

Вице-председатель Еврокомиссии назвала кошмаром сочетание бурно развивающегося Искусственного Интеллекта и нарастающего потока дезинформации. Директор Института информационных технологий (CERTH) Яннис Компациарис считает, что контролировать онлайн-платформы политикам и службам Евросоюза будет все труднее:

"На самом деле мы имеем здесь противоречие. С одной стороны, онлайн-платформам нужна мобильность в распространении контента. Вводящий в заблуждение контент часто способствует этой мобильности. Поэтому эти платформы идут на нарушение правил, чтобы создавать для себя выгодные условия и получать прибыль. Помимо Кодекса по борьбе с дезинформацией, есть и другие сдерживающие её средства, такие как образование; люди, граждане с раннего возраста должны быть обучены не принимать сразу на веру сообщения цифровых средств массовой информации".

Комплексный подход, за который выступает Брюссель, также включает в себя применение технологий, автоматически выявляющих фейковые новости. Но правде будет всё труднее пробиваться через фильтры.